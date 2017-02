Nostalgia, dolor y muerte por deportaciones de mexicanos en EU Excélsior

Reportes detallan que el hombre se dejó caer desde una altura de unos ocho metros. Elementos de emergencia arribaron al lugar y hallaron con vida al sujeto pero desafortunadamente murió antes de ser trasladado al Hospital General de Tijuana.



La historia de este mexicano es la primera que tiene un fatal desenlace. Testigos comentaron que el hombre quedó tendido en el concreto y su cabeza reposada sobre una bolsa de plástico transparente en las que autoridades estadunidenses ubican las pertenencias de las personas deportadas.



Medios locales destacan que el hombre tenía una hora de ser deportado.





"ME DEPORTARON... PERO CON CINCO MIL DÓLARES REGRESARÉ"

Otros connacionales ven con tristeza como se esfuma la vida que construyeron a lo largo de años y años en la Unión Americana, tal es el caso de Pedro Vázquez, quien pasó 20 años en Estados Unidos y fue repatriado el 7 de febrero luego de ser detenido por no tener licencia ni “aseguranza”.



El connacional, quien durante dos décadas trabajó “de lo que sea” en la nación norteamericana, resaltó que con cinco mil dólares volverá al país vecino para reencontrarse con su esposa.

"Voy a regresar, tengo mi esposa allá; ella (…) yo soy el que trabaja y paga todo”, explicó.

Mencionó que para regresar a los Estados Unidos va a desembolsar cinco mil dólares, dinero que no lleva consigo, pero que es algo que no es problema porque “lo tiene allá”.



Detalló que a lo largo de 20 años, con los frutos de su trabajo, logró comprarse un departamento y un vehículo, por lo que su vida está del otro lado de la frontera.





“DE LA NOCHE A LA MAÑANA SE PIERDE TODO”: DEPORTADO



Alfredo Rafael Hernández relató con tristeza que después de “aguantar tantas cosas” para llegar a la nación norteamericana, quedó con un sabor amargo porque de la noche a la mañana perdió lo mucho o poco que tenía.



El joven originario de Hidalgo, quien llegó hace un año a San Francisco, Estados Unidos, detalló que fue detenido antes de entrar a su trabajo en un restaurante donde lavaba los platos. "No conté con la misma suerte y me deportaron para acá (…), antes de entrar al trabajo me agarraron, me deportaron, me llevaron a otro lugar que ni recuerdo como se llama ahí, me tuvieron ahí de tres a cuatro días más o menos antes de que me regresaran”, comentó.

"No conté con la misma suerte y me deportaron para acá (…), antes de entrar al trabajo me agarraron, me deportaron, me llevaron a otro lugar que ni recuerdo como se llama ahí, me tuvieron ahí de tres a cuatro días más o menos antes de que me regresaran", comentó.

"Lo que uno más le duele son las cosas que uno deja allá", agregó.

DEFENDIÓ A EU CUATRO AÑOS Y LO DEPORTARON

René Virgen Valerio, ex marino de los Estados Unidos, fue deportado después de vivir 25 años en la Unión Americana sin importar que durante cuatro años defendió a esa patria en Irak y Afganistán.



Virgen Valerio detalló que lo “agarraron” en Colorado cuando se dirigía a ver a un juez por un asunto menor. "Cuando salí mi mamá iba conmigo, me preguntaron (los elementos de migración) tú eres René, les dije sí, y me dijeron estás bajo arresto. Me dijo tienes una orden de arresto, me subieron a la camioneta y me llevaron a (…) Colorado, de ahí me movieron a Texas, de Texas a Las Vegas, de Las Vegas a Arizona y de Arizona aquí a la frontera; todo fue en menos de 30 horas”, relató.

El ex marino destacó que durante su paso aprendió a manejar satélites, computadoras, así como varios idiomas entre ellos japonés, chino, alemán, tailandés, francés e inglés.

LO “REGRESARON” POR UN ENFRENTAMIENTO CON SU ESPOSA



Luis Pérez, quien llevaba 11 años en Estados Unidos trabajando en un restaurante, fue deportado a nuestro país tras un enfrentamiento con su esposa.



El mexicano, quien realizaba su trámite para su residencia permanente resalta que un problema de pareja lo alejó de la Unión Americana. "Ella le habló a la policía, dijo que yo no me quería quedar en la casa y que tuvimos una discusión; yo le enseñé todas las pruebas al detective que me hizo la entrevista, las llamadas de que mi esposa, mi legalmente esposa era la que me estaba amenazando, entonces ellos no hicieron caso de las pruebas (…), me llevaron a una prisión y de ahí a migración”, relató.

Tras el incidente con su pareja, que tuvo lugar en septiembre de 2016, Pérez fue llevado a diferentes prisiones, también llamadas “facilidades”.



Pérez resaltó que en Estados Unidos quedaron sus sueños y sus tres hijos; mientras que en la ciudad de México inició su nueva realidad, la que comenzó el 26 de enero.

"Traigo mi documentación para tramitar lo del desempleo, entonces ahorita vine aquí la Secretaría del Trabajo de Fomento y Desempleo para ver si me pueden dar una ayuda para o del desempleo, porque uno viene sin papeles y sin documentación”, agregó.



