Novio de George Michael dice que lo encontró muerto en la cama

El novio desde hace cinco años del ex integrante del dueto Wham! reveló vía Twitter el instante en que descubrió muerto al músico de 53 años.

"Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana… Nunca dejaré de extrañarte", escribió Fawaz. ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 de diciembre de 2016 Según el tabloide británico Daily Mail, el cantante mantenía desde "hacía años" una relación amorosa con el estilista de origen libanés, 10 años menor que él.



Fueron fotografiados juntos por última vez en septiembre del año pasado.



Antes de iniciar su noviazgo con Fawaz, el cantante mantuvo una relación durante 13 años con el empresario Kenny Goss, de quien se separó en 2011 y al que siempre consideró el amor de su vida.





elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La pareja sentimental de George Michael, Fadi Fawaz, dijo que "nunca olvidará" el desgarrador momento en que descubrió el cuerpo sin vida del cantante británico en su residencia de Oxfordshire, Londres.El novio desde hace cinco años del ex integrante del dueto Wham! reveló vía Twitter el instante en que descubrió muerto al músico de 53 años.Según el tabloide británico Daily Mail, el cantante mantenía desde "hacía años" una relación amorosa con el estilista de origen libanés, 10 años menor que él.Fueron fotografiados juntos por última vez en septiembre del año pasado.Antes de iniciar su noviazgo con Fawaz, el cantante mantuvo una relación durante 13 años con el empresario Kenny Goss, de quien se separó en 2011 y al que siempre consideró el amor de su vida. Agregar a favoritos george michael

luto

fallecimiento

pareja sentimental