"Nuestro trabajo no está seguro", dice el líder del Supdacobaez   

Recordó que los cuestionamientos sobre la viabilidad financiera del Cobaez siguen latentes.



“Yo no les podría decirles si el gobernador a través de ese tuit famoso, en el cual dijo ‘ es momento de replantear las condiciones del Colegio de Bachilleres’, la posibilidad del cierre sigue latente”, manifestó.



Gerardo García Murillo comentó que hay un estudio del despacho Cavazos y Asociados, en el cual se estima cuánto costaría liquidar al personal.



Refirió que este despacho fue el que se contrató para hacer las liquidaciones de los agremiados del sindicato de electricistas Luz y Fuerza.



El secretario del Supdacobaez hizo un llamado a los sindicalizados del colegio a actuar con inteligencia y planteó dos escenarios, de los cuales aclaró que no está a favor ni en contra, si no que se daría un panorama de la situación y se buscaría un consenso entre los trabajadores.



Un escenario, refirió, sería defender a capa y espada todas las prestaciones del contrato colectivo, aunque advirtió que en este caso habría una huelga que implicaría, además de programar guardias, que los profesores dejaran de cobrar mientras estuviera el conflicto.



También comentó que, aunque estaría seguro de que ganarían en caso de llevar las demandas por la vía jurídica, el proceso podría tardar años, incluso cuando hubiera terminado ya la actual administración estatal.



García Murillo pidió unidad a los trabajadores y refirió que según los acuerdos que se tomen, todos deben apoyar. En este sentido, lamentó que hay docentes que no apoyan en las acciones del sindicato porque saben que de todas formas van a recibir los frutos de las exigencias que hacen.



“¿Qué tan dispuestos estaríamos a apoyar la defensa de nuestro contrato colectivo o son de los ‘me quedo en mi casa rascándome la panza’?. Hay compañeros que hasta en son de burla dicen ‘pártanse el queso ustedes”, refirió.



En otro escenario, García Murillo comentó que en el estado quieren desaparecer una serie de prestaciones estatales, que serían menos de 15, y afectarían principalmente al personal administrativo.



Sin embargo, cuestionó que si ellos colaboran con la administración estatal en el sentido de revisar el contrato, “¿ellos en qué van a colaborar?”.



El dirigente sindical insistió en que tienen que ser muy inteligentes en las negociaciones, pues si se tensa mucho la liga puede reventarse.



El Cobaez, lamentó, “le debe a todo el mundo” y como ejemplo dijo que tan solo al Issstezac se le deben alrededor de250 millones de pesos. Con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), agregó, hay un saldo de 70 millones de pesos. Incluso, consideró que habría que revisar si hay adeudos ante el Fonacot o Famsa.



En este tema, el dirigente sindical reprobó que el Gobierno del Estado no ha cumplido con las aportaciones que le corresponden e incluso estimó que son más de mil millones de pesos los que ha dejado de aportar al colegio.



Pese al panorama complicado, García Murillo destacó que recientemente se otorgaron ocho bases: seis para administrativos y dos para docentes, y las consideró como un logro muy importante.



García Murillo y otros miembros del comité sindical han estado visitando varios planteles del Cobaez en diferentes municipios para darles a conocer la situación del colegio y buscar acuerdos y unidad entre los trabajadores.



