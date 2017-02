Nueva toma de Zacatecas: Tello Arturo Jairo García

A su vez, en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el pasado 30 de enero en Zacatecas, considerando el panorama mundial que se nos presenta, el Gobernador Alejandro Tello, pidió cerrar filas para apoyar al Presidente EPN, con propuestas que nos fortalecen como Estado y Nación.



Todo lo cual, nos permite reconocer los cuatro ejes principales presentados por el Ejecutivo Estatal, en el mencionado Plan de Desarrollo de Zacatecas: un gobierno abierto y de resultados, seguridad humana, competitividad y prosperidad y medio ambiente y desarrollo territorial.



Las frases que convencieron a los zacatecanos, reunidos en el Auditorio de Ciudad Administrativa fueron: “No estamos aquí para improvisar, o solamente administrar y mucho menos para simular”.

“Si no somos parte del problema, sí seamos parte de la solución”. Para luego convocar a las diversas fuerzas opositoras, a olvidar diferencias y anunció una propuesta legislativa que enviará al Congreso local para la prevención del delito.



Adicionalmente subrayó que “el impuesto ecológico” previsto para diversas empresas (que son tributos de remediación ambiental, que deben pagar las industrias que contaminan), es un impuesto de justicia y reciprocidad a la riqueza minera de Zacatecas, sin afectar el empleo actual de su fuerza laboral.



Esto último al parecer no ha sido plenamente aceptado por las empresas mineras, que han visto en este conflicto una oportunidad para oponerse a sus propuestas. El propio Gobernador en el evento del Centenario de la Constitución, externó que enfrenta intereses poderosos a raíz de la iniciativa presentada y avalada por el Congreso. Siempre buscará el beneficio de los zacatecanos, a través de las leyes y las instituciones.



El CP Alejandro Tello, hizo un llamado a realizar la nueva “Toma de Zacatecas”, como una cruzada pacífica cimentada en acciones contundentes para trabajar desde el ámbito que a cada quien corresponde, en la recomposición del tejido social y la prevención del delito. Asegurando que la unidad y el trabajo conjunto, son la clave para combatir el flagelo de la inseguridad.



En el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la ciudad de México, el expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, aseguró que México tiene la gran oportunidad de conseguir a través de la unidad nacional, incrementar su crecimiento y construir mejores cosas, en referencia al Tratado de Libre Comercio. Ante tanta hostilidad sin razón, concluyó afirmando que nuestro país puede convocar a la unidad de todas las fuerzas políticas.

