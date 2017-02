Nuevo camino; Ramiro Peña está en Japón Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Ayer fue presentado el pelotero mexicano, que jugará con el equipo de Hiroshima



Hiroshima fue campeón de la Liga Central, y perdió, en seis partidos, el campeonato de la Liga de Japón ante Hokkaido Nippon-Ham Fighters, en el que está el pitcher veracruzano Luis Alonso Mendoza.



“Estoy muy contento por esta oportunidad, yo ya había pensando mucho en la opción de ir a jugar al beisbol de Asia, siempre lo vi como una muy buena opción, en lo económico y en experimentar una forma diferente de jugar a este deporte. En Estados Unidos se me estuvo complicando mucho los últimos años, y gracias a Dios se dio esta firma, que espero que sea lo mejor para mi carrera”, dijo Peña, pocos días antes de partir a Japón.



Peña estuvo 12 temporadas, desde 2005, en el beisbol de Estados Unidos. Tras cuatro años en ligas menores, debutó en 2009 con los Yanquis de Nueva York, con los que jugó cuatro temporadas antes de volverse agente libre y firmar con los Bravos de Atlanta, donde estuvo un par de años.



En 2015 se mantuvo en ligas menores, con los Padres de San Diego y el año pasado estuvo entre Triple A y Grandes Ligas, con los Gigantes de San Francisco.



“Terminé muy bien con los Gigantes de San Francisco. El mismo gerente del equipo fue el que me comunicó de la oferta que había para ir al beisbol de Japón. Me dijo que si me interesaba ellos no tenían problemas en dejarme salir, y les dije que sí, que me interesaba esta oportunidad”, explicó.



En siete temporadas en Ligas Mayores bateó para .252, con nueve jonrones, 12 robos de bases y 63 carreras producidas. Nunca logró un año con al menos 90 partidos.



“Creo que me faltaron más oportunidades en las Grandes Ligas. Siempre intenté dar lo mejor de mí y creo que mis números no fueron malos. No quito el dedo del renglón, me gustaría establecerme en Japón, pero por qué no pensar en que en algún momento pueda regresar a Grandes Ligas”, dijo.



Con Peña, serán cuatro los mexicanos que estén en el beisbol de Japón. Mendoza (Hokkaido), el también infielder Luis Alfonso Cruz (Yomiuri) y el toletero Japhet Amador (Rakuten), tres ofensivos, y un solo un pitcher, pese a que el beisbol nacional se han distinguido históricamente contar con mejores lanzadores.



“Es curioso, pero creo que eso habla de que estamos trabajando bien en México, que ya no son sólo pitchers los que hay, que podemos jugar más posiciones y tener destacados jugadores.



“Me he comunicado por correo electrónico con otros mexicanos que ya están Japón, y más allá de si preguntarles por algún consejo sobre el beisbol o algo así, por cuestiones personales, les preguntaba por opciones para rentar un departamento y por las familias”, comentó Peña, quien estaba contemplado para el Clásico Mundial pero no recibió permiso.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ramiro Peña tiene confianza en que dejar el beisbol de Estados Unidos y emigrar a Japón será una buena decisión. Ayer el infielder regiomontano fue presentado con el Hiroshima Toyo Carp, equipo con el que firmó un contrato por un año y 650 mil dólares.Hiroshima fue campeón de la Liga Central, y perdió, en seis partidos, el campeonato de la Liga de Japón ante Hokkaido Nippon-Ham Fighters, en el que está el pitcher veracruzano Luis Alonso Mendoza.“Estoy muy contento por esta oportunidad, yo ya había pensando mucho en la opción de ir a jugar al beisbol de Asia, siempre lo vi como una muy buena opción, en lo económico y en experimentar una forma diferente de jugar a este deporte. En Estados Unidos se me estuvo complicando mucho los últimos años, y gracias a Dios se dio esta firma, que espero que sea lo mejor para mi carrera”, dijo Peña, pocos días antes de partir a Japón.Peña estuvo 12 temporadas, desde 2005, en el beisbol de Estados Unidos. Tras cuatro años en ligas menores, debutó en 2009 con los Yanquis de Nueva York, con los que jugó cuatro temporadas antes de volverse agente libre y firmar con los Bravos de Atlanta, donde estuvo un par de años.En 2015 se mantuvo en ligas menores, con los Padres de San Diego y el año pasado estuvo entre Triple A y Grandes Ligas, con los Gigantes de San Francisco.“Terminé muy bien con los Gigantes de San Francisco. El mismo gerente del equipo fue el que me comunicó de la oferta que había para ir al beisbol de Japón. Me dijo que si me interesaba ellos no tenían problemas en dejarme salir, y les dije que sí, que me interesaba esta oportunidad”, explicó.En siete temporadas en Ligas Mayores bateó para .252, con nueve jonrones, 12 robos de bases y 63 carreras producidas. Nunca logró un año con al menos 90 partidos.“Creo que me faltaron más oportunidades en las Grandes Ligas. Siempre intenté dar lo mejor de mí y creo que mis números no fueron malos. No quito el dedo del renglón, me gustaría establecerme en Japón, pero por qué no pensar en que en algún momento pueda regresar a Grandes Ligas”, dijo.Con Peña, serán cuatro los mexicanos que estén en el beisbol de Japón. Mendoza (Hokkaido), el también infielder Luis Alfonso Cruz (Yomiuri) y el toletero Japhet Amador (Rakuten), tres ofensivos, y un solo un pitcher, pese a que el beisbol nacional se han distinguido históricamente contar con mejores lanzadores.“Es curioso, pero creo que eso habla de que estamos trabajando bien en México, que ya no son sólo pitchers los que hay, que podemos jugar más posiciones y tener destacados jugadores.“Me he comunicado por correo electrónico con otros mexicanos que ya están Japón, y más allá de si preguntarles por algún consejo sobre el beisbol o algo así, por cuestiones personales, les preguntaba por opciones para rentar un departamento y por las familias”, comentó Peña, quien estaba contemplado para el Clásico Mundial pero no recibió permiso. Agregar a favoritos ramiro peña

japón

deportes

béisbol