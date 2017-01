Nuevo filme de Salma Hayek habla de las divisiones en EU Excélsior

La actriz y productora mexicana advierte que en su nueva cinta Beatriz At Dinner, que presenta en el Festival de Sundance, incluye a un personaje empresarial, caracterizado por John Lithgow, similar a Donald Trump



"Ya sabes, dos perspectivas completamente diferentes que no son capaces de comunicarse muy bien en este momento. Y de eso se trata la pelí­cula", dijo Hayek de la comedia oscura, que se estrenó el lunes en el Festival de Cine de Sundance.



Beatriz At Dinner es dirigida por el cineasta puertorriqueño Miguel Arteta, un asiduo de Sundance. En la cinta, la actriz mexicana da vida a una terapeuta holí­stica que se encuentra en la fiesta de un empresario estilo Donald Trump, interpretado por John Lithgow, con quien discrepa sobre empatí­a, avaricia y polí­tica.



Hayek dijo que estaba esperando ver qué hará¡ el recién investido presidente Trump en cuanto a inmigración y otros asuntos.



"ɉl dice que quiere ser el presidente de Estados Unidos y simplemente tenemos que ver cuál es su definición de Estados Unidos, eso es lo que hay que ver. Y él dice que quiere ser el presidente de todos en Estados Unidos. Vamos a ver si está abierto a la conversación... a realmente escuchar qué espera la mayoría de Estados Unidos del presidente", expresó.







Por su parte, Lithgow fue más directo en su valoración de Trump.



"Lo sobreviviremos", expresó, "estoy a esperas de un gran año de alegrí­a por el mal ajeno. Y todo empezó el fin de semana... Es como el peor comienzo de una presidencia que se haya visto, y espero algo aún peor".



Hayek dijo que ha sido una "celebración de amor" reunirse en Sundance con el elenco del filme, que también incluye a Connie Britton, Jay Duplass y Chloe Sevigny.



