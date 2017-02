“Nunca nos burlamos de nadie”:​ Marco Flores Alejandro Castañeda

Martín García Avilés, titular de la Secretaria de Pueblos Indígenas (SPI) de Michoacán, interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra de la agrupación jerezana por denigrar la danza de los viejitos.



Marco Flores comentó en entrevista para Imagen que el funcionario malinterpretó el video y apuntó que en ningún momento se burlan de las tradiciones purepechas, pues su agrupación se ha interesado por divulgar las tradiciones mexicanas.



El cantante y líder de la banda explicó que en sus anteriores videos han incorporado elementos de otras expresiones culturales como la charrería y la danza de matlachines, y no habían existido controversias.

“Nosotros lo que queremos es que se conozcan nuestras tradiciones con los jóvenes, respetamos a nuestros indígenas y en ningún momento nos burlamos de nadie”, apuntó.

De igual forma dijo que fue una sugerencia del productor incluir a bailarines caracterizados de la danza de los viejitos y recalcó que se trata de una malinterpretación del titular de la SPI “o a lo mejor no le gustó que yo la cantará pero es una canción de dominio público”, añadió.



El video musical que fue subido hace 2 semanas a la plataforma de Youtube, y tiene cerca de 750 mil visitas, con comentarios a favor y en contra.



Marco Flores agregó que no han sido notificados por la Conapred y ven la queja de García Avilés como una injusticia.

