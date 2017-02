Obama ni se acuerda de Trump: la pasa bomba en el Caribe

Vaya que Barack Obama la está pasando bien tras dejar la presidencia de Estados Unidos.







El exmandatario estadunidense y su esposa Michelle fueron invitados por el magnate británico Richard Branson a pasar unos días en una paradisiaca isla de su propiedad en el Caribe.



El propio dueño de Virgin Group se ha encargado de presumir públicamente sus aventuras en la Isla Necker, la cual forma parte de las Islas Vírgenes Británicas.



Incluso Branson y Obama se enfrascaron en un reto deportivo en las cálidas aguas caribeñas.



El magnate desafió al antecesor de Donald Trump a mostrar sus dotes en el kitesurfing, mientras él hacía lo propio con el foilboarding. El primero en dominar su respectiva disciplina acuática sería el vencedor.



Y el ganador fue… Como pueden ver en el video, Barack y yo nos caímos muchas veces, pero seguimos intentando una y otra vez y logramos progresar a medida que pasaban los días. Estábamos nariz a nariz hasta el último momento, cuando pude levantarme en el foilboard y grité por los siguientes 50 metros, elevado casi un metro sobre el agua. Me estaba sintiendo muy bien de mi progreso cuando levanté la vista y vi a Barack avanzar 100 metros en su kiteboard. Tuve que quitarme el sombrero y celebrar su victoria", narró Branson.

El multimillonario inglés reveló que Obama pasó dos días practicando kitesufing en la playa antes de intentarlo en el mar.



A pesar de la derrota, Branson espera que el expresidente norteamericano le dé una pronta revancha.

Después de todo lo que ha hecho por el mundo, no puedo envidiarlo en su merecida victoria. Ahora que ya no está, volveré al agua para practicar para el próximo desafío. En su próxima visita, planeamos volar sobre Anegada juntos. ¡Que la próxima vez el mejor hombre (británico) gane!", declaró.





