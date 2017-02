Obama regresó a Broadway y mostró una relajada imagen Excélsior

Después de sorprender a los neoyorkinos en una cafetería de la Quinta Avenida, donde recibió aplausos, gritos y varios ‘te amo’, Barack Obama y su hija Malia Obama asistieron a una reposición de "The Price", de Arthur Miller. La obra protagonizada por Danny DeVito, Mark Ruffalo, Tony Shalhoub y Jessica Hecht es representada en el American Airlines Theatre.



Varias fotografías posando con el elenco comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios apuntaon lo ‘feliz y relajado’ que ex dirigente se ve en las imágenes.



Cuando te deja, sabes que hizo bien por ti, y ahora está viviendo su mejor vida’, escribió una usuaria en Twitter.

NUEVA YORK.- El regreso del ex presidente Obama a suelo estadunidense ha causado revuelo, en especial en Nueva York donde ha hecho dos apariciones.

