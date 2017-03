Ocasiona un choque la falta de cortesía entre automovilistas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen, Caribe, blanco, con placas ZDG-301-T de Zacatecas, que era conducido por una joven mujer y un taxi Nissan, Tsuru, blanco con rojo, con el número económico 133 del sitio Hombres Ilustres y Francisco Javier Mina, manejado por un hombre.



Ambas partes involucradas no llegaron a ningún acuerdo y por ello tuvieron que esperar a que intervinieran los efectivos de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) quien elaboró el peritaje correspondiente.



Por fortuna en el accidente no hubo personas lesionadas y solo quedó en daños materiales.



Debido a que interrumpían el flujo vehicular, los automovilistas llamaron al Sistema de Emergencias 911.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Por no ceder el paso, la conductora de un vehículo compacto y un taxista chocaron en el cruce de las calles Manuel Acuña y avenida Enrique Estrada.Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen, Caribe, blanco, con placas ZDG-301-T de Zacatecas, que era conducido por una joven mujer y un taxi Nissan, Tsuru, blanco con rojo, con el número económico 133 del sitio Hombres Ilustres y Francisco Javier Mina, manejado por un hombre.Ambas partes involucradas no llegaron a ningún acuerdo y por ello tuvieron que esperar a que intervinieran los efectivos de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) quien elaboró el peritaje correspondiente.Por fortuna en el accidente no hubo personas lesionadas y solo quedó en daños materiales.Debido a que interrumpían el flujo vehicular, los automovilistas llamaron al Sistema de Emergencias 911. Agregar a favoritos choque

taxista

ilesos

daños materiales