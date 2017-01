Ofertan mil 200 vacantes en la primera feria del empleo de la era de Tello Redacción

En estetenor, este jueves se realizó la primera Feria del Empleo en su Administración, en donde empresas instaladas en Zacatecas ofertaron más de 1 mil 200 plazas laborales; asimismo, se entregaron más de 2 millones 500 mil pesos en apoyos para beneficiar a 658 ciudadanos.



Acompañado del Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo, Donaciano Domínguez Espinosa, el mandatario estatal aseguró que una de las principales demandas de la población, aparte de seguridad y servicios de salud, es el empleo; por eso, felicitó a las 47 empresas que abren sus puertas y ofrecen las plazas laborales a la ciudadanía.



Agregó que uno de sus compromisos desde el primer día de su gestión fue el de generar 40 mil empleos en Zacatecas, ya que, según un estudio especializado, el Estado necesita por lo menos 8 mil empleos por año durante estos próximos cinco años.



Dijo que Zacatecas tiene una gran tradición migrante y, una de las opciones de los jóvenes, al no encontrar trabajo, era irse a los Estados Unidos a buscar una oportunidad, pero poco a poco la situación se fue complicando, incluso ahora con las nuevas políticas migratorias impuestas por el nuevo Presidente de la Unión Americana.



El Jefe del Ejecutivo estatal aseguró que se busca cobrar más impuestos a las grandes mineras y empresas transnacionales para que precisamente se puedan generar mejores condiciones de seguridad, y nuevas empresas volteen la mirada a Zacatecas, en busca de instalarse y contratar mano de obra local, y puso como ejemplo la empresa Lear, que contratará a cerca de 2 mil personas.



Agregó que los trabajos que realiza el Servicio Estatal del Empleo se han extendido a toda la entidad, y no se han concentrado solamente en el corredor Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo, por lo que felicitó al Subsecretario que encabeza esta dependencia, Cliserio del Real Hernández.



A Canadá

Agregó que el día de ayer se reunió con el Embajador de Canadá, y se logró que 600 zacatecanos puedan tener el beneficio de empleo temporal en ese país, lo que representa un logro más de la Gestión Gubernamental.



Cabe señalar que dentro de los programas de apoyo al empleo, como los cursos de capacitación para el autoempleo, del subprograma Bécate; los cursos de capacitación en la práctica laboral y en entrega de maquinaria y equipo del subprograma de Fomento al Autoempleo, se entregaron 2 millones 658 mil pesos, para apoyar 74 acciones y proyectos y beneficiar a 658 personas.



