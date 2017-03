Ofrecen 562 vacantes a mujeres Karla Padilla

En total 44 empresas ofrecieron mil 200 empleos operarios, técnicos y para profesionistas en campos como la hotelería, transporte y tiendas de conveniencia.



En el Palacio de Convenciones, fueron instalados módulos de atención de colaboradores como Fondo Plata, Punto México, Fonacot, la Secretaría de las Mujeres y el subprograma Bécate, así como una exposición de productos de beneficiarios del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Zacatecas.



México se encuentra en la posición 74 respecto de los índices de inequidad de género, que se reflejan en que las mujeres en el país reciben un promedio de 24 por ciento menos salario que un hombre por realizar el mismo trabajo.



Además, la tasa de desempleo para los hombres es de 4 por ciento mientras que la de las mujeres oscila entre el 4.3 y 4.4%.



“Tengo que cumplir mi gran compromiso de generar 40 mil empleos para zacatecas y que la gente tenga un modo digno de vida”, expresó el gobernador Alejandro Tello Cristerna.



“Para mi gobierno es fundamental no solo reconocer sus derechos sino garantizar que sean una realidad”, dijo y agregó que desde la construcción del Plan Estatal de Desarrollo se definieron políticas de acción transversales a favor de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos.



Celebró además la disposición de los gobiernos municipales y de la SNE, encabezada por Cliserio del Real, ya que dijo se está priorizando la generación de empleos dignos y bien remunerados.



Durante el evento se hizo entrega de apoyos de los programas Mecanismo de Movilidad Laboral y Trabajadores de Agrícolas Temporales México-Canadá, Repatriados Trabajando, así como de los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo.



La inversión de las acciones anteriores fue de 10 millones de pesos que beneficiaron a dos mil 221 zacatecanas de municipios como Fresnillo, Genaro Codina, Jalpa, Loreto, Mazapil, Miguel Auza y Sombrerete.



Asimismo, Tello Cristerna signó el convenio de coordinación para la operación de los programas, estrategias y servicios en materia de empleo con la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laborar representada por Flora Patricia Martínez Cranss.



Guadalupe Martínez de 40 años y madre de dos hijas, atendió a la invitación a la Feria del Empleo ya que hace algunas semanas que fue despedida de su trabajo.



“Mi jefe cerró su negocio de comida porque ya no le estaba generando ganancias y pues eso me perjudicó también a mí”.



“Soy el pilar económico de mi casa y ya he estado buscando algunas opciones pero por mi edad y mi escolaridad he batallado para encontrar, solo tengo el bachillerato”, dijo, y señaló que espera encontrar una vacante que le permita cumplir con sus obligaciones en el hogar.



Por su parte, Diana Robles de 27 años acudió en busca de una vacante relacionada con su perfil como docente.



“Me parece que esta es una buena estrategia no nada más para la gente que no tiene estudios o que ya está mayor, sino también para los que estamos jóvenes, que estudiamos y que a veces batallamos para encontrar trabajo por falta de experiencia”, dijo.



