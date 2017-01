Ofrecen descuentos en el pago del impuesto predial de hasta 25 por ciento durante enero en la capital Redacción

Explicó que la presidencia buscará que paguen al menos el 80% de los 80 mil zacatecanos registrados en el padrón de contribuyentes; sin embargo, esperan que solo el 60% realice su pago por lo que se contempla la posibilidad de que haya más de 30 mil morosos este año.



A partir del primero de enero, explicó, el ayuntamiento activó un programa de descuentos del 25% en el primer mes, 20% en febrero y 15% en marzo.



También, adherido a esta compensación por cumplimiento, ofrecerán un 10% de descuento más para los sectores de vulnerabilidad.



Añadió que hay cinco módulos instalados en los principales puntos de la ciudad: el nuevo edificio de la presidencia municipal, las oficinas de los panteones, el mercado González Ortega, las instalaciones del DIF y en el Rastro municipal.



Refirió que este año se aumentó el porcentaje de descuentos con la finalidad de reducir el número de morosos que afectan anualmente los ingresos previstos, ya que este recurso se utiliza en el mejoramiento de la propia ciudad.



Estimó que el principal factor que provocará una baja de contribuyentes será la recesión financiera del estado, ya que “más que no querer pagar, están las condiciones económicas que tiene la población actualmente”.



Asimismo, dijo que el costo del predial incrementó en un 2% en este año; sin embargo, este porcentaje será compensado con el programa de descuentos por cumplimiento que se realizarán en los tres primeros meses: “Estamos tratando de equilibrar la difícil situación de la economía familiar con estos descuentos”.



Finalmente advirtió que, aunque el impuesto se podrá liquidar durante todo el año, lo ideal sería que las personas realizaran su pago durante el periodo de descuentos para evitar recargos de cobranza y actualizaciones que contempla la ley.



En Guadalupe, el tesorero Armando Ornelas informó que ya inició el cobro del predial y que en los tres primeros meses del año se darán descuentos además del Seguro de Patrimonio anunciado por el alcalde Enrique Flores Mendoza.



Enero contará con un descuento del 15%; febrero, con el 10%, y marzo con un 5%, por lo que exhortó a la ciudadanía a contribuir con el pago puntual de impuestos.



Destacó que el primer trimestre del año es el de mayor de recaudación para el municipio y que con las promociones que se otorgan a la ciudadanía y la autocorrección catastral se pretende aumentar “mínimamente” en un 5% en comparación al año pasado.



Hasta el momento se tienen registrados 80 mil predios en el municipio de Guadalupe y sólo 54 mil 800 predios, que representan el 65%, pagan sus impuestos.



“Al que no cumpla en tiempo y forma, se aplicarán las sanciones correspondientes”, dijo.



Las colonias registradas con mayor incumplimento en el pago de impuestos son Ex Hacienda de Bernárdez con 63%; Conde de Bernardez, 62%; Valle del Conde, 61%; África, 57%; El Salero, 57%; Las Quintas, 55%; Gavilanes, 53%; Villas de Guadalupe, 53%; Jardines de Sauceda, 48%, y Hacienda Valle Dorado 31 por ciento.



Entre las más cumplidas se encuentran las colonias La Cañada, Ramón López Velarde, La Comarca, Lomas de Galicia, Lomas de Bernárdez y Camilo Torres.



