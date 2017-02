El Runrún: Ofrecen mil millones de pesos a Tello Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Miguel Alonso y su polémica administración, en la que acumuló deuda por 8,700 millones de pesos. Mañana, el auditor superior Juan Manuel Portal entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por el perredista Luis Maldonado, amigo personal y aliado de Rafael Flores Mendoza, las cuentas públicas federal y estatales del ejercicio 2015. Y la de Zacatecas, con 40 auditorías que ordenó Portal, dará material para nuevos escándalos. Y máxime porque el estado tiene obligaciones resarcitorias por más de 5,000 millones de pesos y 11 denuncias penales en la PGR.

Debe destacarse que en la Comisión de Vigilancia de San Lázaro sólo participa una diputada de Zacatecas: Claudia Sofía Corichi García. Significa que la hija de la gobernadora Amalia García será la primera en conocer los pecados de Miguel Alonso y sus muchachos. Entre los más observados estarían los titulares de Salud y Educación, Raúl Estrada Day y Marco Vinicio Flores.﷯



Pedigüeño de Morena ﷯

﷯Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador no es el único pedigüeño en Morena. Corre en lenguas que la dirigencia estatal, presidida por Fernando Arteaga, alertó al Comité Ejecutivo Nacional sobre las actividades de un supuesto militante que pasa la charola por todo el estado. Estaría identificado como Carlos Bonilla. Presuntamente sus víctimas son los regidores. Les pide la mitad de su dieta con el garlito que El Peje debe reunir una muy buena lana para su campaña en el 2018.﷯



Cuchillos largos ﷯

Responde Pablo Torres a quienes, “dentro y fuera de la comunidad artística y en museos, insisten en noches de cuchillos largos”. La administración –puntualiza- opera en frío y nunca utilizando la estructura del Instituto (Zacatecano de Cultura) para satisfacer revanchas personales. Y sentencia: “La permanencia de este equipo obedece estrictamente a resultados.. es el mismo con el que se implantó un programa de austeridad extremo que permitió ahorrar 4.8 millones de octubre a diciembre”. Y es que en la comunidad artística reprochan que el IZC siga en manos de quienes, a las órdenes de Gustavo Salinas y Héctor Galaviz –el anterior subdirector administrativo- hicieron pillería y media.﷯



Ofrecen mil millones﷯

Si lo que Alejandro Tello necesita es dinero, las mineras le ofrecen, para empezar, 1,000 millones de pesos. En efectivo, contantes y sonantes. Corresponden al fondo minero. De los ejercicios 2014 y 2015 son 600 millones. Y a partir de abril estarían los otros 400. O más. Ayer, directivos de las principales empresas se reunieron en la Sedatu con Rosario Robles y le dijeron que los problemas económicos de Zacatecas pueden resolverse con el fondo minero. Exigen, eso sí, transparencia absoluta en su manejo. Y reglas muy claras para ejercerlo. Por lo que se sabe, directivos de Goldcorp y Peñoles, entre otras mineras, se reunieron con Robles Berlanga para hablar sobre el fondo minero y la urgencia de aplicar reglas más claras para su ejercicio. Y es que –destacaron- actualmente se ejerce el 2014, pero aún no se comprueba para que puedan fluir los recursos de los años siguientes.

﷯

Flirtean a mineras﷯

Y aunque muchos en el gabinete de Tello dicen “ya chole” con el tema del impuesto minero, es el fierro más caliente que el gobernador tiene en la lumbre. Ayer trascendió un rumor que, de ser cierto, sería mala señal para el Ejecutivo. Supuestamente los gobernadores de Guerrero y Durango, Héctor Astudillo Flores, del PRI y José Rosas Aispuro, del PAN-PRD, hicieron saber en The Prospectors & Developers Association of Canadá su intención de comprometerse a no cobrar nuevos derechos a la minería. Le interesa –según expertos- mostrar ventajas comparativas frente a Zacatecas.

La PDAC es la convención minera más grande del mundo. Y su sede –casualmente- se ubica en Toronto, Canadá. Hace un par de años –recuerdan los enterados- ahí se le dio un reconocimiento a Miguel Alonso como “Gobernador Minero”.

﷯

Fantasma en Guadalupe﷯

﷯En Guadalupe, el cabildo aprobó un presupuesto de egresos de 603 millones de pesos. Enrique Flores tendrá que apretarle a los morosos del impuesto predial –a los ricos de Bernárdez que son los renuentes- porque ese dinero no le alcanzará para optimizar los servicios indispensables y ejecutar las obras inaplazables. Del total del gasto previsto, 300 millones de pesos se destinarán para cubrir la nómina.Aunado a lo anterior –destacan en Tesorería- ronda en el Palacio de Gobierno el fantasma de una deuda de al menos 200 millones de pesos. Corresponde a liquidaciones de extrabajadores que, en administraciones anteriores, demandaron al municipio. por despido injustificado.



donrunrun@yahoo.es Otra vez se pondrá de moda el exgobernadory su polémica administración, en la que acumuló deuda por 8,700 millones de pesos. Mañana, el auditor superior Juan Manuel Portal entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por el perredista Luis Maldonado, amigo personal y aliado de, las cuentas públicas federal y estatales del ejercicio 2015. Y la de Zacatecas, con 40 auditorías que ordenó Portal, dará material para nuevos escándalos. Y máxime porque el estado tiene obligaciones resarcitorias por más de 5,000 millones de pesos y 11 denuncias penales en la PGR.Debe destacarse que en la Comisión de Vigilancia de San Lázaro sólo participa una diputada de Zacatecas:. Significa que la hija de la gobernadora Amalia García será la primera en conocer los pecados de Miguel Alonso y sus muchachos. Entre los más observados estarían los titulares de Salud y Educación,.﷯﷯Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador no es el único pedigüeño en Morena. Corre en lenguas que la dirigencia estatal, presidida por Fernando Arteaga, alertó al Comité Ejecutivo Nacional sobre las actividades de un supuesto militante que pasa la charola por todo el estado. Estaría identificado como Carlos Bonilla. Presuntamente sus víctimas son los regidores. Les pide la mitad de su dieta con el garlito que El Peje debe reunir una muy buena lana para su campaña en el 2018.﷯Respondea quienes, “dentro y fuera de la comunidad artística y en museos, insisten en noches de cuchillos largos”. La administración –puntualiza- opera en frío y nunca utilizando la estructura del Instituto (Zacatecano de Cultura) para satisfacer revanchas personales. Y sentencia: “La permanencia de este equipo obedece estrictamente a resultados.. es el mismo con el que se implantó un programa de austeridad extremo que permitió ahorrar 4.8 millones de octubre a diciembre”. Y es que en la comunidad artística reprochan que el IZC siga en manos de quienes, a las órdenes de–el anterior subdirector administrativo- hicieron pillería y media.﷯Si lo quenecesita es dinero, las mineras le ofrecen, para empezar, 1,000 millones de pesos. En efectivo, contantes y sonantes. Corresponden al fondo minero. De los ejercicios 2014 y 2015 son 600 millones. Y a partir de abril estarían los otros 400. O más. Ayer, directivos de las principales empresas se reunieron en la Sedatu cony le dijeron que los problemas económicos de Zacatecas pueden resolverse con el fondo minero. Exigen, eso sí, transparencia absoluta en su manejo. Y reglas muy claras para ejercerlo. Por lo que se sabe, directivos de Goldcorp y Peñoles, entre otras mineras, se reunieron con Robles Berlanga para hablar sobre el fondo minero y la urgencia de aplicar reglas más claras para su ejercicio. Y es que –destacaron- actualmente se ejerce el 2014, pero aún no se comprueba para que puedan fluir los recursos de los años siguientes.Y aunque muchos en el gabinete de Tello dicen “ya chole” con el tema del impuesto minero, es el fierro más caliente que el gobernador tiene en la lumbre. Ayer trascendió un rumor que, de ser cierto, sería mala señal para el Ejecutivo. Supuestamente los gobernadores de Guerrero y Durango,s, del PRI y J, del PAN-PRD, hicieron saber en The Prospectors & Developers Association of Canadá su intención de comprometerse a no cobrar nuevos derechos a la minería. Le interesa –según expertos- mostrar ventajas comparativas frente a Zacatecas.La PDAC es la convención minera más grande del mundo. Y su sede –casualmente- se ubica en Toronto, Canadá. Hace un par de años –recuerdan los enterados- ahí se le dio un reconocimiento a Miguel Alonso como “Gobernador Minero”.﷯En Guadalupe, el cabildo aprobó un presupuesto de egresos de 603 millones de pesos.tendrá que apretarle a los morosos del impuesto predial –a los ricos de Bernárdez que son los renuentes- porque ese dinero no le alcanzará para optimizar los servicios indispensables y ejecutar las obras inaplazables. Del total del gasto previsto, 300 millones de pesos se destinarán para cubrir la nómina.Aunado a lo anterior –destacan en Tesorería- ronda en el Palacio de Gobierno el fantasma de una deuda de al menos 200 millones de pesos. Corresponde a liquidaciones de extrabajadores que, en administraciones anteriores, demandaron al municipio. por despido injustificado. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

rafael flores mendoza

opinión

marco vinicio flores chávez