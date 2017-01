Oh Sissi, una manera divertida de cuidar la higiene corporal Anahí Encina

El cuidado de los detalles se ve reflejado en su presentación. (Anahí Encina)



Se pueden hacer pedidos especiales para cualquier tipo de evento. (Anahí Encina)



Sus exfoliantes poseen una gran variedad de fragancias. (Anahí Encina)



El sello ofrece una opción innovadora en el mercado. (Anahí Encina)



Las originales carátulas son diseños de la joven emprendedora. (Anahí Encina)







Susana Marlene Elizondo Román es la creadora de Oh Sissi, la cual ofrece algo innovador en el mercado.



Susana es licenciada en Diseño Gráfico y poco a poco comenzó a darse cuenta que necesitaba añadir algo más a su carrera, y gracias a su hambre por crecer profesionalmente surgió el deseo de acuñar un negocio propio, y es así como nace Oh Sissi.



El sello está por cumplir 4 años y se ha dado a conocer en diferentes estados, incluso ha enviado sus productos a Estados Unidos, además, es diferente a los jabones comerciales ya que no tiene petróleo ni procesos industriales, por lo que realmente hidrata y cuida la piel de manera natural.



En un inicio solamente se dedicaba a la elaboración de jabones artesanales, algunos con figuras a base de glicerina, y ahora también incluye exfoliantes corporales y bombas para tina.



Según sea la temporada del año incluyen cremas y diseños de acuerdo a la época, y también posee un catálogo para eventos. “Tuve que especializarme ya que estoy tratando con piel, hay que conocer qué tan delicada es y cómo se debe manejar cada tipo, tu trabajo habla por ti y la piel de mis clientes dice más que mil palabras”, añadió la joven emprendedora.

Cabe destacar que Susana cursó diferentes talleres, diplomados y especialidades en Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México, por lo que ahora tiene su propio recetario que es exclusivo de Oh Sissi.



Cada año integran cosas diferentes para mantener la originalidad, sin embargo, la esencia de romero con menta es la distintiva de Oh Sissi, y se ha convertido en una de las favoritas de los clientes, ya que ayuda a la piel grasa, a la cicatrización y a combatir el acné.



Dentro de su mercancía se puede encontrar diferentes ingredientes y fragancias como la de rosas, que es hidratante y relajante, además de tener pétalos naturales.

“A parte de ser productos artesanales, tienen beneficios exfoliantes y ayudan al estado de ánimo, todo con el extra de un diseño divertido y original”, comentó. En cuanto a su elaboración, los jabones en barra se hacen en frío a base de aceites y extractos naturales, cabe destacar que su proceso es prolongado, pues se almacenan aproximadamente un mes, pues los ingredientes deben fusionarse perfectamente para que no causen daño cuando se utilicen, si se dejan menos tiempo puede llegar a ser irritante porque uno de sus principales ingredientes es el hidróxido de sodio, mejor conocido como sosa caustica o lejía.



A diferencia de los jabones en barra, los elaborados con glicerina se realizan diferente, pues se secan en un día.



Es necesario añadir que los aromas se concentran más y la sustancia principal es verdaderamente hidratante y gracias a su maleabilidad se puede agregar una gama más amplia de colores, con un uso de tocador.



Sus exfoliantes son hechos con aceites orgánicos, azúcar y la receta secreta de Oh Sissi, sin ningún químico.

Susana cuida hasta el mínimo detalle y eso se ve reflejado en su empaque, que tiene una mezcla divertida de la aromaterapia con las situaciones cotidianas, haciendo referencia a algo con lo que puede ayudar como la atracción del amor.



En Oh Sissi pueden encontrar fragancias como lavanda, sandía, rosas, frutos rojos o vino tinto, romero menta, chocolate y vainilla con avena, entre otros.



También pueden hacen pedidos especiales con diferentes figuras para cualquier evento por medio de su página de Facebook, y su punto de venta es en Tres Lunares en la Plaza Santa Fe, local D, en la avenida García Salinas.



