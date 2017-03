ONU: El mundo enfrenta crisis humanitaria AP

redaccion@imagenzac.com.mx NACIONES UNIDAS/AP.- El mundo enfrenta su peor crisis humanitaria desde que la ONU se fundó en 1945, ya que más de 20 millones de personas viven amenazadas por el hambre en cuatro países, advirtió el viernes el director de asuntos humanitarios de la ONU, Stephen O’Brien.“Sin esfuerzos globales colectivos y coordinados, la gente simplemente se morirá de hambre”, dijo O’Brien, y “muchos más sufrirán y morirán de enfermedades”.Exhortó a que se realice una inyección inmediata de fondos para Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el noreste de Nigeria, y se permita el ingreso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria con el fin de “evitar una catástrofe”.“Para ser precisos”, dijo O’Brien, “necesitamos 4 mil 400 millones de dólares para julio”.Si no hay una inyección grande de dinero, señaló, los niños sufrirán un retraso en su crecimiento debido a una intensa desnutrición y no podrán acudir a la escuela; “se perderán las formas de sustento, el futuro y la esperanza”. Agregar a favoritos el mundo

