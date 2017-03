Choferes del transporte público sin certificación no podrán operar: Tránsito Redacción

Se advirtió que los choferes que carezcan de esta certificación no podrán operar.



Miguel Rivera Villa, titular de la dirección, destacó la importancia de que los operadores tengan conocimientos necesarios en materia de prevención y seguridad vial, trato a la población usuaria y educación vial; por ello, reconoció la disponibilidad de los primeros 60 participantes.

"Lo anterior permitirá que brinden el servicio que la ciudadanía demanda y contar con mayores conocimientos en materia de vialidad; además, deben cumplir con los tres días asignados con horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde", agregó.

Para formar parte del Padrón Estatal de Operadores, deben presentar original y copia de la identificación oficial, CURP, constancia del último grado de estudios, comprobante de domicilio, oficio expedido por el concesionario o sindicato que reconozca al operador y recibo de pago por concepto de gafete de operador.



Rivera Villa se refirió a la importancia de que los operadores cuenten con la certificación vigente para ejercer sus funciones; de lo contrario no podrán laborar si carecen de dicho documento.



Finalmente, expresó que la DTTyV realizará otras acciones adicionales, que permitan a los operadores recibir los cursos establecidos en la Ley y Reglamento de Tránsito, según informó un comunicado.



