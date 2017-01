Operativo Mochila, permanente en la Secundaria Federal 3 Susana Rodríguez

Compartir: Liga Compartir: Operativo Mochila se realiza de manera permanente pues, en palabras de su director, J. Patrocinio Veyna Sandoval, la institución está ubicada en un ambiente muy difícil.



El directivo detalló que hay un grupo de guardia el cual se encarga de dirigir los honores a la bandera, el periódico mural y de convocar a los padres de familia a auxiliar en la revisión de las mochilas de todos los alumnos a la hora de entrada a clases. “El problema está en que sólo podemos revisar las mochilas, pero los alumnos son muy listos y se meten las cosas debajo de la ropa” dijo. Añadió que en el operativo han encontrado de todo, desde marcadores permanentes para vandalizar las instalaciones hasta droga: “No podemos tapar el sol con un dedo ni negar la realidad de nuestra escuela”. Precisó que cuando algún alumno es sorprendido en posesión de algún tipo de droga, las autoridades de la secundaria hablan con sus padres, piden que el adolescente se someta a un examen toxicológico y, si sale positivo, le piden que vaya a tratamiento.



Afirmó que en el Operativo Mochila en esta escuela sí han encontrado navajas entre las propiedades de los alumnos; sin embargo, aunque de manera eventual se presentan riñas y pleitos entre los adolescentes tanto dentro como fuera del plantel, hasta el momento no se han registrado agresiones con algún tipo de arma.



Agregó que la institución pide a los padres de familia que participen y se involucren de manera que, considerando el total de alumnos, a cada padre de familia le correspondería participar media hora del día en dos ocasiones durante el ciclo escolar: ​“Algunos años hay más participación que otros; este año es poca”. Los padres de familia que no van, dijo, argumentan que están ocupados y no tienen tiempo, o sus trabajos no se los permite; sin embargo, para esta segunda mitad de ciclo escolar serán más exigentes para aumentar el número de papás que colaboran en el “operativo mochila”.



Respecto a la participación de la policía en las actividades de prevención del delito en esta escuela, el director dijo que sólo solicitan apoyo y vigilancia de los efectivos quienes diario se hacen presentes a las afueras del plantel a la hora de entrada y salida.



Lo anterior, precisó, debido a que se han registrado casos en los que los estudiantes son golpeados por personas ajenas al plantel cuando salen de la secundaria. “El bullying está de manifiesto. Necesitamos estar más atentos y poner más cuidado con los adolescentes pues no sabemos el sentido de sus acciones y las reacciones que pueden tener en un momento dado” finalizó.



