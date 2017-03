Operativos de la Policía Estatal Preventiva rinden resultados en varios municipios Redacción

Lo anterior es resultado de los operativos de prevención y vigilancia implementados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la PEP, en todos los municipios del estado.



El primer hecho tuvo lugar en Juan Aldama, donde fue detenida una mujer, quien fue sorprendida con un arma de fuego corta en su bolsa de mano, cuando los efectivos estatales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera que conduce de la comunidad de Ojitos a la cabecera municipal.



Cerca de las 9 de la noche, las autoridades observaron el paso de la mujer, por lo que se detuvieron para tratar de ayudarla debido a la oscuridad en el sitio; sin embargo, ella se puso nerviosa y trató de evitar cercanía con los efectivos policiales, por lo que le pidieron que les permitiera realizar una revisión.



María Isabel N., de 48 años, con domicilio en la comunidad Jalpa, de Juan Aldama, portaba un arma de fuego corta marca Luger, calibre 9 milímetros, y dos cargadores abastecidos con 15 cartuchos útiles; tanto ella como el arma fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la Carpeta de Investigación.



El segundo hecho tuvo lugar en el municipio de Tlaltenango, donde los elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo y detuvieron a la persona que la conducía en calles de la colonia Barrio Alto, alrededor de las 7:15 de la tarde.



Al circular por la calle Minero Roque los elementos estatales marcaron el alto al conductor de una motocicleta Yamaha, modelo 2015 y color rojo para una revisión de rutina, toda vez que no contaba con placas de circulación.



El conductor dijo llamarse Ricardo N., de 15 años de edad, quien no portaba objetos prohibidos entre sus pertenencias; sin embargo, la unidad resultó con reporte de robo en las bases de datos de Plataforma México y Repuve.



El adolescente y la motocicleta fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, para la integración de la Carpeta de Investigación.



Asimismo, este miércoles, los efectivos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron, en el municipio de Villa de Cos, una camioneta Ford Pick Up que contaba con reporte de robo.



Las autoridades policiales circulaban por la calle Nueva Reforma, alrededor de las 11:35 horas, cuando detectaron una camioneta con las puertas abiertas, al parecer abandonada.



Los efectivos policiales verificaron los datos de la camioneta, modelo 2008, color arena y placas de circulación del Estado de México, en las bases de datos de Plataforma México y Repuve y resultó con reporte de robo.



Derivado de lo anterior los elementos de la PEP aseguraron la camioneta y la pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos para integrar la Carpeta de Investigación, según informó un comunicado.



