Opositores al 'gasolinazo' irrumpen en Palacio de Gobierno de Aguascalientes

Cerca de 300 personas se manifestaron en Aguascalientes contra el alza en el precio de los combustibles



Los manifestantes marcharon por las principales calles de la capital del estado, invitando a la población en general a que se sumara a la protesta: “Únete, únete”, gritaban los inconformes a su paso por el centro de la ciudad.



Ciudadanos que observaban la manifestación se sumaron a la protesta y el contingente fue creciendo, a su paso por el centro de la capital del estado.



Al llegar a la Plaza de Armas, los inconformes se dirigieron al Palacio de Gobierno, mismo que se encontraba resguardado por personal de seguridad y con una de las puertas cerradas.



Los manifestantes irrumpieron violentamente el palacio de gobierno aventando a elementos policiacos quienes no pudieron hacer nada por detener al contingente.



En el interior, los ciudadanos comenzaron a colgar en el árbol de navidad, las pancartas y letreros en contra del llamado “Gasolinazo”.



El profesor Ricardo Efrén Ruiz Esparza, fue el encargado de tomar la palabra para hacer el posicionamiento oficial en donde exigía un freno a los privilegios de la clase política y apoyo a la población en general. Nos dicen que si Trump, que si el dólar, que si el pecio internacional del petróleo, nos dicen que no nos asustemos que no habrá aumentos en cascada encima del atraco, la burla, el escarnio”.

Recordó que los actos de corrupción en los que se ha visto envueltos diversos gobernadores del país. Porque hay los que roban poquito y hay de los que roban dinero por toneladas y sin ir más lejos, la propia reforma energética permite que Pemex sea puesta en venta de garage para beneficio de unos cuantos, incluyendo extranjeros “.

Los ciudadanos le exigieron al gobernador de Aguascalientes, Martin Orozco Sandoval que actué en contra del exgobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, en caso de encontrar irregularidades



Los inconformes quedaron en seguir en comunicación a través de las redes sociales para informar las acciones a seguir en contra del incremento en el precio del combustible.



