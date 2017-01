Ordena Peña acelerar el diálogo con Trump; Luis Videgaray, nuevo canciller Excélsior

Entre las primeras en­comiendas hechas por el Ejecutivo federal al nuevo canciller, destacó el acer­camiento inmediato con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Do­nald Trump.

"Ante el cambio de go­bierno en Estados Unidos el próximos 20 de enero la ins­trucción al secretario Videga­ray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva admi­nistración se puedan estable­cer las bases de una relación de trabajo constructiva”, aco­tó el mandatario.

Esta designación se da cuatro meses después de que el entonces aspirante a la presidencia de Estados Uni­dos, Donald Trump, lamenta­ra la separación de Videgaray Caso de la Secretaría de Ha­cienda y señalara que México perdió a un ministro de Fi­nanzas brillante y un hombre maravilloso, con el que Es­tados Unidos hubiera hecho estupendos acuerdos.



Asimismo, el mandatario federal subrayó que en la re­lación bilateral con el vecino país del norte se impulsarán los acuerdos en materia de seguridad, comercio e inver­sión, privilegiando el respe­to de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero. "Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momen­to promoviendo los intereses de México y sin menosca­bo de nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos y deberá asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior y los que están particularmen­te viviendo en Estados Uni­dos”, precisó el Ejecutivo.

En torno a la política ex­terior que seguirá el nue­vo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Peña Nieto acentuó que deberá continuar con el impulso del desarrollo en Centroamérica y los mecanismos de integra­ción en Latinoamérica.



El Presidente agradeció a Ruiz Massieu “por tu amistad, por tu lealtad, por tu compro­miso con México”, tanto en la Secretaría de Turismo como al frente de la Cancillería.



El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó al cuerpo diplomático del país y a los funcionarios del Servicio Exterior Mexica­no a trabajar con ahínco para fortalecer la relación de Mé­xico con el mundo y defender los intereses del país y de los connacionales.



"Vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca; el reto es enorme, las amenazas ahí están, pero las oportunidades y nuestras fortalezas también son enormes y una de ellas, tal vez la más importante, son ustedes”, señaló el canciller.



El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al nue­vo titular de Relaciones Exte­riores a sentar las bases para construir una relación de tra­bajo constructiva con el nue­vo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien rendirá pro­testa el próximo 20 de enero.



El canci­ller Luis Videga­ray convocó a los embajadores y cónsules a sostener una reunión en los próximos días a fin de deli­near el trabajo que el cuerpo diplomático mexicano debe­rá realizar durante 2017.



Lo anterior, en el marco de la toma de posesión de su cargo del nuevo canciller, Luis Videgaray, al que asistió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Luego de agradecer al presidente Peña Nieto por su nombramiento, Videga­ray declaró que si bien no conoce la Cancillería y no es un diplomático, aprenderá y formará equipo con el cuerpo diplomático, situación que lo motiva y le da confianza para asumir el reto.



Yo no conozco la Secre­taría de Relaciones Exte­riores, más que como se le puede conocer desde fue­ra; no soy un diplomático; nunca he tenido más allá de los encargos pro­pios de la Secre­taría de Hacienda en su actividad internacional.



Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de cora­zón y se los digo con humil­dad, vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equi­po con ustedes en un mo­mento en que México nos necesita a todos más que nunca.



"Vamos a trabajar mucho, hay mucho qué hacer y será un privilegio ser parte de este maravilloso equipo”, expresó el nuevo canciller.



elpais@imagenzac.com.mx

