Organiza Peñasquito primer Pabellón de Inversión Social

Los más de 800 fueron testigos del trabajo que realiza la empresa a través del área de Responsabilidad Social Corporativa.



Este Primer Pabellón tuvo 14 stands donde se mostraron igual número de programas enfocados al desarrollo sostenible y que fueron reflejo de resultados de las iniciativas ejecutadas durante el 2016.



Estas acciones se ofrecen por Peñasquito en conjunto con diez organismos gubernamentales y no gubernamentales con quienes se he generado alianzas, para impulsar proyectos con enfoque en desarrollo social educativo, del entorno y económico.



Durante el evento se hizo entrega de catálogos con los programas que se ofrecerán a las comunidades durante el 2017, entre los que destacan arte, ciencia, arte y academias deportivas, salud, desarrollo económico y del entorno, además del programa de donaciones y las bases para participar en cada uno de ellos.



Para concluir el evento, integrantes del Equipo Gerencial entregaron reconocimiento a 74 personas entre colaboradores, contratistas y organismos no gubernamentales, consideradas como clave para el desarrollo de los proyectos con comunidades.



Destacaron la denominada Creación de Valor Compartido, galardón que se otorgó a todos aquellos empleados que se han destacado por trabajar en equipo para la mejora del entorno de Minera Peñasquito y dar valor a todos los grupos de interés.



