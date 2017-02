​¡Orgullo yucateco!; exportarán a Medio Oriente la salsa habanera Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La empresa obtuvo el certificado Halal, por lo que puede hacer envíos a esa región; cuenta con 16 productos en su portafolio



Omar Vázquez, gerente de ventas nacionales de la firma, establecida y fundada en Mérida, Yucatán, en 1968, detalló que la empresa tiene oportunidades para hacer envíos a ese mercado.



La semana pasada obtuvo el certificado Halal, el cual le permitirá expandir sus horizontes. El mercado musulmán representa una oportunidad muy grande, porque les agrada demasiado nuestro producto y el tener la certificación nos abre las puertas a cualquier parte del mundo”, dijo a Excélsior. Puntualizó que han empezado a hacer pruebas piloto de envío del producto a los Emiratos Árabes y la respuesta ha sido favorable. Estimamos enviar alrededor de cinco toneladas de salsas al año a los Emiratos Árabes”, detalló. Precisó que la compañía está lista para exportar e, incluso, tiene compradores potenciales en aquella región.



Así, los primeros envíos masivos se pueden concretar en la segunda parte del año a Dubái, luego de llevar a cabo los acuerdos con la comunidad musulmana.



16 productos distintos conforman su portafolio



A decir de Omar Vázquez, el chile habanero no sólo es representativo de Yucatán, sino también de México.



Otra de las metas es llegar a Sudamérica y en cinco años incrementar la participación en volumen de ventas y destinos.



Entre los productos de la compañía destacan: las salsas roja y verde, caribbean, Kutbil-ik, etiqueta negra, jalapeña y chipotle.



ORÍGENES



Príamo Gamboa inició el negocio hace más de cinco décadas con la venta de chile habanero fresco y otros productos yucatecos en los mercados populares de la Ciudad de México; sin embargo, con el picante no alcanzaba a vender decidió elaborar salsas de manera artesanal.



49 años tiene la compañía de haberse fundado



Al fallecer el creador, su hijo dio formalidad a la empresa y mejoró las fórmulas, creando otras variedades para diversificar el catálogo de productos.



Así surgieron productos como la pasta de achiote, los concentrados para aguas frescas y el envasado de miel de abeja.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Con casi 50 años de presencia en el mercado mexicano, “El Yucateco”, fabricante de salsas picantes a base de chile habanero y otros condimentos, busca diversificar su oferta exportable al Medio Oriente, pues actualmente se enfoca en Estados Unidos y Canadá.Omar Vázquez, gerente de ventas nacionales de la firma, establecida y fundada en Mérida, Yucatán, en 1968, detalló que la empresa tiene oportunidades para hacer envíos a ese mercado.La semana pasada obtuvo el certificado Halal, el cual le permitirá expandir sus horizontes.Puntualizó que han empezado a hacer pruebas piloto de envío del producto a los Emiratos Árabes y la respuesta ha sido favorable.Precisó que la compañía está lista para exportar e, incluso, tiene compradores potenciales en aquella región.Así, los primeros envíos masivos se pueden concretar en la segunda parte del año a Dubái, luego de llevar a cabo los acuerdos con la comunidad musulmana.A decir de Omar Vázquez, el chile habanero no sólo es representativo de Yucatán, sino también de México.Otra de las metas es llegar a Sudamérica y en cinco años incrementar la participación en volumen de ventas y destinos.Entre los productos de la compañía destacan: las salsas roja y verde, caribbean, Kutbil-ik, etiqueta negra, jalapeña y chipotle.Príamo Gamboa inició el negocio hace más de cinco décadas con la venta de chile habanero fresco y otros productos yucatecos en los mercados populares de la Ciudad de México; sin embargo, con el picante no alcanzaba a vender decidió elaborar salsas de manera artesanal.Al fallecer el creador, su hijo dio formalidad a la empresa y mejoró las fórmulas, creando otras variedades para diversificar el catálogo de productos.Así surgieron productos como la pasta de achiote, los concentrados para aguas frescas y el envasado de miel de abeja. Agregar a favoritos medio oriente

yucatán

salsa habanera

exportación