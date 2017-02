Oribe Peralta asegura que América gana los clásicos importantes Excélsior

Los hemos eliminado en dos Liguillas seguidas, ellos nos ganaron en el torneo normal y no pasó nada después", señaló el Cepillo haciendo clara referencia a los dos últimos tropiezos rojiblancos en liguillas.



Por si fuera poco, Peralta afirmó que para el Guadalajara un triunfo contra las Águilas representa salvar todo el torneo, mientras que los de Coapa sólo se enfocan en sacar los tres puntos de su visita a territorio tapatío.



Para nosotros solo por los tres puntos, de ahí en más la verdad que no creo que marque el rumbo del torneo. Sí para ellos salvan el torneo ganando el clásico, qué bien por ellos", apuntó el atacante azulcrema.



Cabe señalar que desde 2011, América no pierden en el estadio Chivas, donde se llevará a cabo el partido de la jornada 7.



