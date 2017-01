Orquesta Azteca cuesta $2 millones para Zacatecas Alejandro Wong

En la justificación del proyecto se establecía que en el primer mes de la banda, es decir enero de este año, ya se deberían estar dando clases de 4 horas de lunes a viernes, pero hasta el momento no ha salido la convocatoria.

En el documento del proyecto, que es el mismo para Zacatecas y Aguascalientes, se solicita una aportación de la Secretaría de Cultura de 3.3 millones de pesos y se daría una inversión privada de 3.2 millones.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 se contemplan 2 millones 121 mil pesos para la banda en Zacatecas, igual que en Aguascalientes.

Imagen pidió informes a personal de Esperanza Azteca sobre las convocatorias para las orquestas y dijeron que en el portal http://esperanzaazteca.mx/ deberían estar publicadas. Las hay en Chiapas, Nayarit y Tepito, entre otros, pero de Zacatecas aún no hay nada.

La orquesta sinfónica debe tener 100 niños y jóvenes en el coro, además de 101 más que toquen algún instrumento. Se recomienda que tengan de 5 a 17 años.

Además, 19 personas estarían trabajando en el Proyecto de Apoyo a Orquestas Infantiles en Zacatecas. El dinero gestionado se contempla para pago de honorarios de docentes, instrumentos, arrendamiento de lugares y otros gastos.

Se destacó que los músicos tendrán apoyo de Televisión Azteca, pues la fundación también es parte de Grupo Salinas.

En un informe de la Cámara de Diputados también se da cuenta que se recibió apoyo para un proyecto para prevenir la violencia en el municipio de Morelos, al que se le destinaron 4.6 millones de pesos, pese a que en la solicitud se solicitaban menos recursos.

Otro proyecto, Nochistlán Cultura para Todos, recibirá 1 millón de pesos, al igual que el Festival de Poesía Ramón López Velarde.



bandas sinfónicas

orquesta sinfónica

zacatecas