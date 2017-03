Ortega, un adicto a los autógrafos AP

Periodistas mexicanos que estaban en Houston e interactuaron con Martín Mauricio Ortega, ex director del diario La Prensa, dijeron que llevaba con él objetos de colección incluyendo un jersey usado por Kurt Warner en un Super Bowl y que pensaba venderle al exquarterback por miles de dólares.



“Cuando lo conocí traía un casco y estaba presumiendo que tenía las firmas de ex Jugadores Más Valiosos del Super Bowl. Estaba un poco molesto de que Marshall Faulk se negó a firmarlo”, dijo Ariel Velázquez, quien cubrió el Super Bowl 51 para el diario mexicano El Universal. “Además me dijo que no iba a trabajar porque ‘para eso hay otra gente’’’.



La camiseta de Brady desapareció del vestuario al finalizar el partido y desató una investigación que inició en Boston y que terminó al sur de la frontera. En colaboración con investigadores estadounidenses, autoridades locales consiguieron una orden de cateo y el 12 de marzo recuperaron la camiseta de Brady que se perdió en este Super Bowl y otra más de la edición disputada en 2015, cuando los Patriots vencieron a Seattle. También se recuperó un casco de un jugador de los Broncos de Denver, de acuerdo con el vocero de la NFL, Brian McCarthy.



