Osama Bin Laden era también consejero sexual de los yihadistas

En una carta hallada en el escondite donde fue abatido en Pakistán y que acaba de ser divulgada por los servicios de inteligencia estadunidenses, el líder terrorista orienta a un colega del norte de África sobre la masturbación.



De acuerdo con Bin Laden, el placer sexual autoinfligido es recomendable solo en casos de ‘extrema necesidad’, según informa el diario británico The Independent.



El mandamás de Al Qaeda escribe en la carta:



Otra cuestión secreta y muy especial concierne al problema de los hermanos que, como tú, están el infortunio del celibato y la falta de disponibilidad de esposas para ellos en las condiciones que se les han impuesto. Oramos a Dios para que los libere.



(…) Dios no se avergüenza de la verdad. Como vemos, no tenemos ninguna objeción en aclarar a los hermanos que pueden, en tales condiciones, masturbarse, ya que este es un caso extremo.



Los ancestros aprobaron esto para la comunidad. Ellos aconsejaron que los hombres jóvenes, en el tiempo de la conquista, lo hicieran. También ha sido dispuesto por los legistas cuando es necesario, y no hay duda de que los hermanos están en un estado de extrema necesidad”.



