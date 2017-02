Osorio descarta pedir ayuda a EU; “cada quien es responsable de su territorio” Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, señaló que “cada quien es responsable de su territorio. Nosotros no estamos pensando en pedir ningún tipo de apoyo”.



Al hablar de la llamada que tuvo con el secretario de Seguridad Interior de EU, John Kelly, y del interés de ese gobierno por incrementar su apoyo a México en materia de seguridad, Osorio Chong destacó que “se han logrado objetivos que nunca se pensaron. “Más allá (del caso) de Joaquín Guzmán Loera, hay muchos otros que están en algún penal y eso es a partir de la acción de este gobierno”, dijo.

Tras afirmar que las fuerzas federales han cumplido contra el crimen, Osorio consideró que ya es tiempo que los gobiernos locales den resultados en la formación de corporaciones policiales eficientes.



“Que cada quien cuide su territorio”



La Federación ha cumplido en seguridad; ahora, estados y municipios deben dar resultados, considera Osorio Chong.



México no está pensando en pedir apoyo a Estados Unidos para hacer frente al crimen organizado, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



“Cada quien es responsable de su territorio”, indicó el funcionario federal al referirse a las declaraciones hechas por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, el pasado martes, respecto a proporcionar ayuda a nuestro país para controlar la producción de droga y frenar su trasiego, aún antes de que cruce la frontera. “Lo que sea de la frontera para allá, ellos (las autoridades de Estados Unidos) tienen su propia responsabilidad; de lo que es de la frontera para acá, nosotros estamos trabajando”, expresó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Osorio Chong sub-rayó que el gobierno mexicano trabaja como nunca antes para salvaguardar la seguridad de la población mediante el combate a los cárteles del crimen organizado.



Indicó que en la conversación que sostuvo en días pasados con el secretario Kelly no se abordó el tema de incrementar la ayuda estadunidense en materia de seguridad, y sólo se acordó una visita del funcionario estadunidense a nuestro país. “Nuestras instituciones de seguridad cada vez requieren menos de los apoyos que antes se pedían por parte del gobierno”, enfatizó.

Asimismo, señaló que durante la presente administración se ha logrado capturar a importantes objetivos de la delincuencia organizada. “Más allá (del caso) de Joaquín Guzmán Loera, hay muchos otros que están en algún penal y eso es a partir de la acción de este gobierno”, dijo.

Sobre la propuesta de gravar las remesas 2% y así financiar el muro fronterizo, hecha por un legislador republicano de Estados Unidos, manifestó: “ellos están en circunstancia de poder hacer lo que planeen, pero sin afectar la economía de los mexicanos”.



Reacomodo delincuencial



Cuestionado sobre el incremento de enfrentamientos entre grupos delincuenciales en estados como Sinaloa y Guerrero, Osorio Chong explicó que ello tiene su origen en los recientes cambios de gobierno, así como en las capturas de líderes criminales importantes.



El secretario de Gobernación destacó que las fuerzas federales han cumplido en su trabajo contra el crimen organizado. Por ello, consideró que ya es tiempo que los gobiernos locales den resultados en la formación de corporaciones policiales eficientes. “Debemos de dar el paso ya a formar instituciones en seguridad, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, pero tenemos que dar ese gran paso”, aseveró.

Recordó que el Congreso trabaja en la creación de la Ley de Seguridad Interior, para regular las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de combate al narcotráfico. “Llevamos diez años hablando de un nuevo modelo para la seguridad interior, de dotar de facultades al Ejército y a la Marina, porque sus acciones pueden caer en la ilegalidad”, explicó.

Puntualizó que, actualmente, la Secretaría de Gobernación está haciendo un diagnóstico sobre las instituciones policiacas de cada estado, su capacitación y profesionalización. “En esta administración tendremos que dar el paso (de formar instituciones de seguridad estatales y municipales eficientes). El Ejército y la Marina no han fallado, pero los estados tienen que cumplir con lo que les toca”, subrayó.



