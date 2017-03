Osorio reconoce labor coordinada con autoridades de EU Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: "Es un ejemplo de cómo sí hay entendimiento, de cómo sí se puede trabajar con los Estados Unidos y cómo ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos; cómo habla de lo que decimos aquí los mexicanos, de la buena vecindad, la de no vernos como extraños, ni como contrarios, sino como amigos, sino como quienes requieren unos de los otros para poder servir mejor a los ciudadanos a los que servimos”, enfatizó.

Durante el acto de entrega de equipamiento de protección civil a la Policía Federal, que no se limita a la prevención y confronta del delito, sino también auxilia a la ciudadanía en casos de riesgo, el responsable de la política interior, acompañado por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, destacó el trabajo coordinado y el esfuerzo hombro con hombro, de las diversas instancias nacionales para brindar auxilio, tranquilidad y seguridad a las familias mexicanas.



Osorio Chong puntualizó que si bien la disposición de recursos materiales son indispensables para prestar auxilio a la población, igualmente importante es la colaboración en materia de capacitación que ha brindado el Comando Norte del vecino país del norte en esta materia, a cuyo dirigente, Randler Zeller, presente durante el acto, pidió transmitiera a la administración federal norteamericana la experiencia de haber trabajado juntos en muchas ocasiones y la disposición nuestra de continuar haciéndolo.



Osorio Chong aseguró que desde todos los órdenes y niveles de gobierno “se trabaja todos los días por fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil” y de esta manera poder desplegar oportunamente todos los recursos de manera coordinada en aras de una mayor eficacia.



En este tenor, el titular de Segob, reconoció a los efectivos de la Policía Federal, lo mismo que al personal de la Secretaría del Medio Ambiente que participa cuando los riesgos se presentan en bosques y áreas naturales, así como a los elementos de las fuerzas armadas, todos quienes, con el orgullo de servir, dijo, arriesgan su vida en favor de los demás, sin pensar en mayor reconocimiento que la satisfacción personal del deber cumplido.



Hay mucha más gente a la que hay que reconocer, a los que están en nuestro Ejército -saludo al Comandante de la 37 Zona Militar-, a los que están en la Marina Armada -saludo al Vicealmirante, gracias por su presencia”, expresó.



Tras la entrega de reconocimientos también a integrantes de los equipos de protección civil que han participado en tareas de rescate y auxilio en otras latitudes, como Guatemala, Chile y Ecuador, Osorio Chong anunció la celebración de un foro que tradicionalmente se celebra en Ginebra, Suiza, y que en esta ocasión tendrá verificativo en México, como un reconocimiento al compromiso del gobierno federal y la tarea realizada en este rubro.



En el foro a celebrarse durante el mes de mayo de este año, en Cancún, Quintana Roo, participarán representantes de más de 193 países, expertos en esta materia.

"Termino de verdad reconociéndoles a ustedes. Es un gusto enorme estar aquí con todas y con todos, decirles que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, y que sé, sé que cuando van a una calle, cuando van a una comunidad, están ahí en lugares lejanos, saben que su trabajo es indispensable para que el rescate de las y los ciudadanos sea efectivo. Ustedes, no es cierto que sean héroes anónimos. Ustedes son héroes reconocidos por las y los mexicanos”, expresó.



elpais@imagenzac.com.mx El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, desde Teotihuacán, Estado de México, reconoció la labor conjunta de las diversas instancias gubernamentales en materia de protección y civil, y la colaboración en este rubro también del Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica, que encabeza Randler Zeller.Durante el acto de entrega de equipamiento de protección civil a la Policía Federal, que no se limita a la prevención y confronta del delito, sino también auxilia a la ciudadanía en casos de riesgo, el responsable de la política interior, acompañado por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, destacó el trabajo coordinado y el esfuerzo hombro con hombro, de las diversas instancias nacionales para brindar auxilio, tranquilidad y seguridad a las familias mexicanas.Osorio Chong puntualizó que si bien la disposición de recursos materiales son indispensables para prestar auxilio a la población, igualmente importante es la colaboración en materia de capacitación que ha brindado el Comando Norte del vecino país del norte en esta materia, a cuyo dirigente, Randler Zeller, presente durante el acto, pidió transmitiera a la administración federal norteamericana la experiencia de haber trabajado juntos en muchas ocasiones y la disposición nuestra de continuar haciéndolo.Osorio Chong aseguró que desde todos los órdenes y niveles de gobierno “se trabaja todos los días por fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil” y de esta manera poder desplegar oportunamente todos los recursos de manera coordinada en aras de una mayor eficacia.En este tenor, el titular de Segob, reconoció a los efectivos de la Policía Federal, lo mismo que al personal de la Secretaría del Medio Ambiente que participa cuando los riesgos se presentan en bosques y áreas naturales, así como a los elementos de las fuerzas armadas, todos quienes, con el orgullo de servir, dijo, arriesgan su vida en favor de los demás, sin pensar en mayor reconocimiento que la satisfacción personal del deber cumplido.Hay mucha más gente a la que hay que reconocer, a los que están en nuestro Ejército -saludo al Comandante de la 37 Zona Militar-, a los que están en la Marina Armada -saludo al Vicealmirante, gracias por su presencia”, expresó.Tras la entrega de reconocimientos también a integrantes de los equipos de protección civil que han participado en tareas de rescate y auxilio en otras latitudes, como Guatemala, Chile y Ecuador, Osorio Chong anunció la celebración de un foro que tradicionalmente se celebra en Ginebra, Suiza, y que en esta ocasión tendrá verificativo en México, como un reconocimiento al compromiso del gobierno federal y la tarea realizada en este rubro.En el foro a celebrarse durante el mes de mayo de este año, en Cancún, Quintana Roo, participarán representantes de más de 193 países, expertos en esta materia. Agregar a favoritos miguel ángel osorio chong

eu

segob

autoridad