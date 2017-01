Othoniel González comparte su arte a través del lente Anahí Encina

Innocens es la exposición de Othoniel González que se inauguró en el café-galería 9 Vidas, la cual plasma a través de su mirada, la vida en la sierra de Jalisco y Oaxaca.



Un total de 15 fotografías se tomaron en diferentes años, sin embargo todas forman parte de la investigación acerca de la cultura huichol realizada por él, donde se incluyen retratos de pequeños que ha conocido a lo largo de sus viajes.



El nombre de la exposición representa la inocencia, que para Othoniel, queda en algunas personas y tiene gran importancia.



“Quiero poner un granito de arena para que el mundo del presente y el mundo del mañana sea más saludable y no tan corrompido, los niños son la esperanza”, destacó González acerca de sus piezas.



El fotógrafo logró adentrarse en esta cultura para retratar rituales importantes como la peregrinación a Wirikuta y las fiestas de la sierra, entre otros en los que se llega a conocer el origen de sus riquezas.



Añadió que Innocens no pretende solo dar una muestra de arte, para él es su aportación a la difusión de la cultura y una parte significativa de su vida, además de una posibilidad para que otros se identifiquen con su pasión.



Las fotografías digitales se colocaron sobre un material llamado fibracel, para darle un toque diferente y con mayor calidad.



Innocens es su quinta exposición individual, y en cuanto a colectivas, lleva alrededor de 20, además está involucrado en el arte de la pintura.



Othoniel planea organizar todo el material fotográfico para elaborar un catálogo, y buscar nuevos foros que quieran exponer un poco de su mundo.



La muestra permanecerá hasta el 31 de enero y todas sus piezas están a la venta.



