Otorgan amparo a Kate del Castillo contra orden judicial de la PGR

De esta forma los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito declaró firme la sentencia emitida por un juez quien en agosto pasado amparó a la actriz, protagonista de la teleserie “La Reina del Sur” para que la PGR no pueda citarla ni siquiera como testigo. La autoridad responsable vulnera en perjuicio de la quejosa las garantías de defensa y debido proceso consagradas en la Constitución, derivado de la omisión de fundar y motivar la calidad de testigo que le ha dado, por ende, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión”, señala el resolutivo.



CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal dio la razón a la actriz Kate del Castillo y leconfirmó un amparo en contra de la orden de presentación que le giró la Procuraduría General de la República (PGR) para explicar sus vínculos con Joaquín "El Chapo" Guzmán.De esta forma los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito declaró firme la sentencia emitida por un juez quien en agosto pasado amparó a la actriz, protagonista de la teleserie "La Reina del Sur" para que la PGR no pueda citarla ni siquiera como testigo.

