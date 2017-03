Otra demanda para Luis Miguel y ahora de su disquera Warner Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La compañía Warner Music México suma una tercera querella legal contra el cantante y argumenta que tiene con la empresa discográfica una supuesta deuda superior a los 3 millones de dólares



Según difundió el programa Suelta la Sopa, de la cadena hispana Telemundo, el cantante de 46 años acordó reembolsarle a la compañía 3 millones 650 mil dólares en 2014, sin revelarse los motivos de este adeudo, y ahora el caso ya se habría turnado a una Corte de Los Ángeles.



100 millones de copias ha vendido con Warner Músic México



De acuerdo a documentos que argumenta tener la emisión televisiva estadunidense, el año pasado Luis Miguel renegoció la fecha en la que devolvería tal cantidad, bajo una confesión firmada ante un tribunal en Nueva York, donde manifiesta estar al tanto de esta deuda.



Tras su paso por la compañía EMI Music México, Luis Miguel Gallego Basterifirmó en 1987 como artista exclusivo de WEA Latina, sello propiedad de Warner Music México, con su noveno disco Soy como quiero ser. Desde entonces con esta empresa ha lanzado 21 álbumes, con ventas nunca menores a un millón de unidades por cada obra musical.



Actualmente El Sol, como también se le conoce al intérprete suma otros dos recientes demandas en su contra por incumplimiento de contratos, una con su colega Alejandro Fernández El Potrillo y la otra con su ex mánager William Brockhaus.



Sin embrago ya antes venía arrastrando otras disputas legales, tales como una por rentas retrasada de una propiedad, otras del paparazzo Tony Echeverría y una más de una empresa de remodelación de interiores a la que le debe 100 mil dólares por unas adecuaciones en una de sus propiedades.



elpais@imagenzac.com.mx

