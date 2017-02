Otra ley minera, solución de fondo J. Luis Medina Lizalde

Con mejores reflejos, los consorcios mineros responden con desplegados suscritos, uno por lo que llaman la Federación Mexicana de Minería Sustentable A.C. y él Clúster Minero de Zacatecas A.C.

En las fuerzas opositoras se percibe el titubeo, les resulta difícil optar entre el gobierno de Tello y las mineras, aliados en la pasada campaña electoral.

Las mineras muestran el colmillo político en la promoción de una base social que los ampare, entre una élite conservadora a niveles auto-destructivos y una base trabajadora atemorizada por el discurso del riesgo del cierre de sus fuentes de empleo.

Los obligados a escoger a quien apoyar entre el gobernador Tello y las empresas mineras son los políticos de su propio partido, sean funcionarios , diputados federales y locales, presidentes municipales y aspirantes a ocupar cualquiera de esas posiciones cobijados, por la sombra priísta. Para Juan Pueblo, en cambio, ese es un falso dilema. Los que plantean el conflicto en curso invocando esa falsa disyuntiva simplemente ignoran la historia.

Oponerse a la invasión gringa de 1847 nunca supuso apoyar a Antonio López de Santa Anna. Repudiar la ocupación gringa del Puerto de Veracruz en 1914 nunca supuso para Emiliano Zapata que con eso estaba apoyando a Victoriano Huerta.

Quedando claro que afiliarse políticamente contra Trump y su agresión sistemática contra nuestro país no significa respaldar a Peña Nieto, queda claro que lo que sigue es la construcción de una alternativa popular, gestada por una colectividad consciente que irrumpe en la historia con su propia lógica y con su propia dinámica, así proceden los pueblos en rechazo al encajonamiento entre “melón o sandía” y si no se construye la propia salida al conflicto en cuestión, en este caso el de las mineras con el gobierno de Tello por el impuesto “ecológico”, como ya se le bautizó socialmente.



Construir la alternativa

La construcción de una salida autónoma de las fuerzas sociales adversas al modelo explotación minera y al régimen que lo introdujo y sostiene, es tarea compleja, la sociedad es plural y si no se respeta esa condición todo queda en catarsis, en desahogos y en egolátricos discursos en pos de admiradores de corta duración, algunos elementos que pueden ayudar a la construcción de una salida socialmente sustentada.

Entre estos pueden ser distinguir entre las adversidades generadas por las acciones y omisiones en políticas públicas y los males que resultan de una ley minera diseñada para facilitar el saqueo de nuestras riquezas naturales a cambio de inversiones depredadoras

Otro puede ser reclamar del Gobierno del Estado vigilancia activa para que las empresas mineras no transgredan las normas que regulan su actividad en perjuicio de empleados, vecinos y legítimos posesionarios de las tierras en dónde yacen los minerales, incluyendo los compromisos adquiridos con comuneros y ejidatarios, asi como la cabal observancia de la ley de explosivos cuando se barrenan las minas afectando poblaciones como en Salaverna, Concepción del Oro, por ejemplo.

Convenir con las empresas mineras la contratación de zacatecanos del entorno, ya que frecuentemente traen trabajadores de otros estados a los que fácilmente pueden instrumentar en contra de los moradores de las comunidades con riqueza minera, como sucede en estos días en el conflicto en la comunidad de” La Colorada” en Chalchihuites.

Convenir con las empresas mineras que establezcan su domicilio fiscal en Zacatecas, en virtud de que merman los ingresos fiscales de nuestra entidad por su egoísta determinación de fijar domicilio fuera de la entidad.



Otra relación es posible

No obstante, la solución de fondo pasa por una ley minera que preserve los intereses nacionales y retribuya a las regiones de la riqueza minera, para eso, nuestro orden constitucional y legal otorga la facultad de iniciar leyes en materia federal a las legislaturas de los estados, el cabildeo nacional y un poderoso movimiento popular que incluya a los estados con oro, plata y demás minerales en todo el país puede sacar de la pasividad a los congresos locales para legislar con equilibrios que no cancelen la inversión extranjera pero que se sometan a reglas económica y socialmente más justas y se subordinen al interés general.

No es justificable que las empresas no recorran la ruta jurídica establecida para proteger sus intereses y opten por litigar en los medios como si no tuvieran abogados caros, eficaces y relacionados con las altas esferas del poder, el trato cortesano que suelen recibir de las esferas oficiales los mal acostumbró

Reformar en sentido nacional y popular la ley minera es la salida de fondo.

Nos encontramos el lunes en El Recreo.



