Otra pifia del Oscar, al dar por muerta a una productora viva

En el video In Memoriam apareció la imagen de la productora australiana Jan Chapman, con el nombre de la fallecida diseñadora de vestuario y cuatro veces nominada Janet Patterson



En el tradicional momento del obituario en la fallida ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood, realizada anoche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en el que se repasa el listado de figuras de la indistria fallecidas desde la ceremonia anterior, apareció la imagen de Jan Chapman, quien no sólo está viva sino que su imagen acompañó el nombre de otra persona, Janet Patterson, una vestuarista que sí murió, el pasado 21 de octubre a los 60 años en su natal Sydney. Estaba devastada por el uso de mi imagen en lugar de la de mi gran amiga y tantas veces colaboradora Janet Patterson. Había instado a su agencia a enviar cualquier fotografía que pudieran usar, y me dijeron que la Academia lo tenía todo bajo control. Janet fue una gran belleza y cuatro veces nominada al Oscar, y es muy decepcionante que no hayan corregido el error", afirmó Chapman a la revista Vanity. Aunque al principio el error pasó desapercibido para la audiencia y los organizadores, después se hizo viral y hasta el momento no se ha efectuado un pronunciamiento oficial en torno a otro descuido que -junto con la insólita falsa designación en el papelón del último y más importante premio de la ceremonia, el de Mejor Película- pone en entredicho la credibilidad de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés AMPAS, Academy Of Motion Picture Arts And Sciences).



