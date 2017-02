Otra vez la CNTE secuestra oficinas del SAT en Oaxaca Excélsior

Por la mañana los integrantes del magisterio desalojaron a los empleados y usuarios del SAT para apoderarse del lugar e impedir el paso a quienes no los apoyen.



Durante su movilización este grupo de jubilados cerró, a la altura de las oficinas de gobierno, la calle García Vigil, mientras que otro bloqueó los accesos a Ciudad Administrativa.



Desde este lunes estos grupos cercanos a la CNTE han realizado protestas, bloqueos y secuestrado de camiones para trasladarse desde sus puntos de reunión hasta las oficinas del SAT.



Otro grupo que participa en estas protestas y que también ha raptado camiones es la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca.



Estas personas acusan que los funcionarios que los atienden no tienen facultades para tomar decisiones, por lo que exigen que el gobernador del estado, Alejandro Murat, esté presente en las mesas de negociación entre sus dirigentes y representantes del estado.



La reunión que se lleva a cabo entre dirigentes de la CNTE y funcionarios del gobierno local gira en torno a los temas del orden laboral y judicial que se encuentran pendientes.



