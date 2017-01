Otro gol de Higuaín amplía ventaja de la Juve en Italia AP

Gonzalo Higuaín puede romper su propio récord en la Serie A italiana.



El argentino logró su octavo gol en seis partidos de liga, para que la Juventus derrotara el domingo 2-0 a Sassuolo.



Fue la décimo quinta diana del Pipita en la temporada, con lo que alcanzó a su compatriota Mauro Icardi, delantero del Inter, y a Edin Dzeko, de la Roma, como máximo goleador de la campaña.



En la temporada anterior, Higuaín hizo 36 tantos con el Napoli para romper un récord que llevaba vigente 66 años en la Serie A, antes de ser transferido a la Juve por una cifra sin precedente, 90 millones de euros (100 millones de dólares).



Los perseguidores de la Juve cedieron puntos y el equipo de Massimiliano Allegri — con un partido pendiente— comanda la Serie A con cuatro unidades de diferencia sobre el segundo Roma y seis sobre el tercero Napoli.



"Sin importar la derrota de la Roma, la temporada es larga todavía", advirtió el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri. "Para nosotros era importante ganar, el equipo lo hizo bien. Sólo cometimos varios errores al final del primer tiempo. Tenemos que mejorar adelante en general, porque generamos mucho pero no anotamos tanto".



Higuaín sí lo hace. Le llevó menos de nueve minutos abrir el marcador. Mediante un exquisito toque con el talón, Mario Mandzukic dejó desmarcado al brasileño Alex Sandro, quien se escapó por la izquierda y envió un centro para que Higuaín le diera destino de gol.



El argentino se transformó en abastecedor a los 25 minutos, cuando le robó una pelota a Paolo Cannavaro en el medio campo y avanzó por la banda izquierda. El también argentino Paulo Dybala dejó pasar el esférico hacia Sami Khedira, quien definió con un potente disparo.



Dybala estuvo cerca de ampliar la ventaja de la "Vecchia Signora" a los 54, pero su tiro estremeció el vertical derecho, cuando el arquero Andrea Consigli estaba ya vencido.



Roma sufrió un duro golpe en su lucha por el título, al caer de manera polémica ante la Sampdoria.



Apenas a los cinco minutos, la Roma tomó la ventaja, cuando el arquero Christian Puggioni apenas pudo desviar un disparo de Emerson Palmieri. Bruno Peres se apoderó del rebote y anotó su primer tanto con el club.



Pero Sampdoria igualó a los 21, cuando el colombiano Luis Muriel condujo por la derecha y centró un balón que Dennis Praet se encargó de enviar adentro.



Fue el primer tanto recibido por la Roma en 2017.



Edin Dzeko restableció la delantera de los visitantes a los 66, pero ésta fue fugaz. Patrik Schick igualó menos de un minuto después y Sampdoria inclinó la balanza a su favor cuando un tiro libre de Muriel golpeó la espalda del volante de Roma, Radja Nianggolan para irse a las redes.



Los jugadores de la Roma reclamaron infructuosamente un supuesto penal en los descuentos.



El uruguayo Diego López debutó como técnico del Palermo con un empate 1-1 en la cancha del Napoli. López asumió el jueves como el cuarto entrenador del Palermo este curso tras la renuncia de Eugenio Corini.



Los sicilianos, hundidos en la zona de descenso, solo han ganado dos partidos en la temporada, pero estuvieron al frente durante una hora de juego tras el gol de Ilija Nestorovski a los seis minutos.



Napoli, que venía de ganar sus últimos cinco partidos, rescató el punto con el tanto de Dries Mertens a los 66, aprovechando que el arquero de Palermo Josip Posavec no supo controlar el remate del extremo belga y el balón se le escurrió entre las piernas. Poco antes, Palermo quedó con 10 hombres tras la expulsión de su zaguero Edoardo Goldaniga con roja directa por una fuerta entrada sobre Mertens.



El atacante argentino Giovanni Simeone anotó un gol de penal a cuatro minutos del final con el que Genoa se llevó el empate 3-3 en su visita a Fiorentina.



Genoa debió remontar dos veces el marcador. La Fiore se adelantó con los tantos de Josip Ilicic (18) y Federico Chiesa (51), pero Simeone (57) puso en marcha la reacción y el volante sueco Oscar Hiljemark (60) consiguió la igualdad transitoria. Luego que Nikola Kalinic (62) restableció la ventaja del local, Simeone puso cifras definitivas luego que Federico Bernardeschi fue expulsado por una mano en el área.



En otros resultados, Udinese superó 2-1 al Milan; Crotone aplastó 4-1 al Empoli; Cagliari igualó 1-1 ante Bologna y Atalanta empató por ese mismo marcador en cancha de Torino.



