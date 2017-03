Pachuca se impone como visitante a Tijuana AP

El argentino Damián Pérez adelantó a los Xolos a los 42 minutos, pero Alvarado empató a los 50 aprovechando un pase de Jara, quien agregó un tanto a los 51. Urretaviscaya le dio rumbo definitivo al encuentro a los 74.



Pachuca llegó a 17 puntos para desplazar del primer puesto a Tijuana, que se quedó con 16. Toluca, que también tiene 16 unidades, podría quedar como líder solitario si vence a Chivas el sábado por la noche.



El argentino Milton Caraglio marcó un tanto a los 90 para Tijuana, que no tuvo ya tiempo de buscar el empate.



La victoria pudo resultar costosa para los Tuzos porque a los 15 minutos salió lesionado de la pierna derecha su delantero Hirving Lozano, trasladado a un hospital de Tijuana. El equipo no ha dado a conocer más información sobre la gravedad de la lesión.



Tijuana tomó la delantera cuando el estadounidense Joe Corona mandó un centro por derecha y Pérez conectó remate de cabeza que entró pegado al poste derecho.



Alvarado aprovechó un centro por derecha de Jara y anotó deslizándose, mientras que el argentino recibió un pase por la izquierda y anotó con tiro suave.



Los visitantes amarraron el triunfo cuando Urretaviscaya realizó un tiro dentro del área, que le pasó en medio de las piernas al portero de Tijuana, Manuel Lajud.



