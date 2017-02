Paco Jémez ha superado las expectativas de ‘Yayo’ de la Torre Excélsior

El dirigente celeste aseguró que el estratega español ha superado la expectativa que se tenía de él antes de ser contratado por el compromiso, la forma de trabajar y la integración de los recursos con los que cuenta el equipo de La Noria. Es un equipo que se planta en el campo rival todo el partido, la agresividad en la recuperación siempre es con la intención de ir hacia adelante, busca tener la posesión de la pelota y siempre está pensando en el gol aunque hemos hecho muy pocos”.

Eduardo de la Torre puntualizó que además de tener una clara vocación ofensiva, Cruz Azul es un equipo que por su forma de juego, ha permitido pocas ocasiones de gol en contra, aunque reconoce que a balón parado han sido sorprendidos.



‘Yayo’ reconoció que Cruz Azul necesita mejorar en cuanto al trabajo en sus divisiones inferiores para generar jugadores que con el tiempo, puedan formar parte del primer equipo y estén totalmente identificados con la institución.

Es un punto muy importante que debemos mejorar, estamos intentando cambiar muchas cosas en esa parte porque si nos falta llevar talento a La Noria para después trabajarlo porque el talento ya no llega solo”.

Eduardo de la Torre considera que a pesar de las críticas a la regla “10-8”, los jugadores mexicanos jóvenes tienen muchas opciones de aparecer en el máximo circuito.

Las oportunidades están, los equipos trabajan bien en fuerzas básicas, la cantidad de debuts en la Liga MX son aceptables, el problema está en la consolidación. Hay un 80 o 90 por ciento de jugadores que debutan y al final no se consolidan en primera división”, señaló el dirigente.



