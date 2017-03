Paco Jémez ve a Tigres como un buen examen para Cruz Azul Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Jémez ve en Tigres un buen sinodal para su equipo, que lleva tres triunfos de forma consecutiva, pero el técnico evita echar las campanas al vuelo (Mexsport) Es un buen partido, ante el actual campeón y esto va a ser una buena prueba para saber realmente hasta dónde somos capaces de llegar y de competir, yo no tengo ninguna duda de lo que puede hacer mi equipo, sé que son capaces de seguir mejorando como lo han hecho en la última semana”, afirmó el español.

Por otra parte, el timonel ibérico destacó la experiencia de Ricardo Ferretti, a quien considera uno de los mejores del balompié nacional.

Estamos hablando de un equipo que es campeón y que posiblemente es el mejor de México y en el banquillo tienen que estar a la altura también, es por eso que tienen a un técnico con mucha experiencia, no sólo por lo que conseguido con Tigres sino por lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria”, explicó.

En cuanto a que los celestes pudieran caer en un exceso de confianza por las tres victorias consecutivas que han conseguido, Jémez dejó en claro que deberán de tener cabeza fría, pues los resultados conseguidos recientemente no les aseguran nada en la Liga MX.

Este partido lo vamos a afrontar con la buena racha que traemos, pero eso no nos asegura nada mañana, con lo que hemos hecho en las semanas anteriores no vamos a ganar”, finalizó



