Pacquiao y Khan dicen que pelearán el 23 de abril AP

Los promotores de ambos boxeadores aún no se han pronunciado con detalles. Golden Boy Promotions, empresa promotora de Khan, no respondió de inmediato a un pedido el domingo The Associated Press para confirmar el combate.



Pacquiao, quien salió del retiro para alzarse con el título welter de la Organización Mundial de Boxeo al vencer a Jesse Vargas en noviembre, indicó en su cuenta de Twitter que peleará contra Khan porque "esto es lo que quieren los fanáticos".



Los seguidores de Pacquiao en Twitter votaron recientemente sobre quién debería ser el siguiente rival del filipino de 38 años. Khan superó al australiano Jeff Horn, al estadounidense Terence Crawford y al británico Kell Brook.



Khan no ha peleado desde que subió al peso mediano y perdió por nocaut ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el campeón del CMB, en mayo. Calificó como una "súper pelea" el enfrentamiento contra Pacquiao.



Khan y Pacquiao solían hacer guantes bajo la dirección del preparador Freddie Roach. Khan dejó de trabajar con Roach en 2012.



El 23 de abril cae en un domingo, lo que hace suponer que la pelea podría montarse fuera de Estados Unidos o Gran Bretaña. Pacquiao ha expresado su interés de que su próxima pelea sea en los Emiratos Árabes Unidos.



