Pactan Osorio Chong y Tello mayor coordinación en materia de seguridad

"Pedí al Secretario de Gobernación que la Policía Federal tenga una mayor presencia en la entidad para que nos permita garantizar la seguridad de todos los zacatecanos, ya que esto es una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía", manifestó Tello.

El gobernador Tello enfatizó que su administración no escatimar esfuerzos en el combate a la inseguridad, motivo por el cual, a la par de solicitar el respaldo de la Federación, está por emprender en la entidad un amplio programa de prevención del delito.

“Lo anterior, en el entendido que el combate a la inseguridad no debe atenderse únicamente con mayor número de efectivos policiales, sino que son necesarias acciones complementarias para atender la problemática”.

Alejandro Tello expresó al Secretario de Gobernación que en los próximos días presentará un programa integral de prevención del delito que permita reconstruir el tejido social y evitar actos delictivos.



CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Alejandro Tello sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tomar acuerdos que permitan una mayor coordinación entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad.

