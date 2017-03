Padres arremeten contra el director del kínder de la colonia Hidráulica; exigen su destitución Redacción

Los quejosos le atribuyeron al docente malos tratos a los pequeños, además de una serie de actos que consideraron irresponsable. Los papás tampoco confían en el manejo de las aportaciones que ha hecho Luna Correa, por lo que también solicitaron una auditoría.

Además, se quejaron de que constantemente solicita permisos económicos que supuestamente le concede “la supervisora Lupita”.

El docente Luna Correa, indicaron en un documento dirigido a las autoridades de la Seduzac, “tiene un léxico de lo peor” y no ha podido arreglar los sanitarios del plantel, algo que consideraron urgente.

Aunque aseguraron que ya dieron aportaciones para estas obras, lamentaron que no hay resultados.

También señalaron que el docente ha sacado a los niños del plantel sin consultarlos. Agregaron que ha puesto a los pequeños a recoger botes como si fueran pepenadores.

Así pues, exigieron la dstitución del profesor mediante el documento, respaldado por las firmas de 18 padres de familia: María Luisa Álvarez, Francisco Romo, Susana Martínez, Joel Ramírez, Martha Rosalba Martínez, Carolina Rivera, Carolina Robledo, Rocío Carrillo, Ángeles Rodríguez, Mónica Benitez, Abril Yesenia Parga, Carlos Alberto Durán, Juana Yudit Sánchez, Aldo Ricardo García, Darlene Cisneros, karla Durón, Esperanza Saman y Alejandro Paz.



kínder

ruben luna correa

nezahualcóyotl

colonia hidráulica