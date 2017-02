Padres de los 43 se reúnen con el titular de la PGR Excélsior

Familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, exigen al procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, avances en las investigaciones de búsqueda



Los familiares de los desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se encuentran a las afueras de las instalaciones de la PGR, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, a la espera de que los reciba el procurador.



Los manifestantes solicitaran a las autoridades la aparición de sus hijos, así como avances en los mecanismos de búsqueda que se han llevado a cabo en los últimos meses; en estos momentos, el contingente cercano a 50 personas colocó un altavoz para informar a los transeúntes el motivo de su presencia.



El rompimiento entre los padres de los 43 y el Gobierno Federal se dio el año pasado, luego de que las autoridades no aceptaron destituir al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien, según los padres, no siguió los protocolos necesarios en la búsqueda de los estudiantes.



Asimismo, también solicitaron que se investigara a diferentes funcionarios, entre ellos, elementos de la Policía Federal (PF); en estos momentos, los padres ya ingresaron a las instalaciones de la PGR.



