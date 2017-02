Paga ASE más de $100 mil pesos de renta Alejandro Wong

El actual auditor de la ASE, Raúl Brito Berumen, determinó renovar el contrato de arrendamiento, luego de analizar los costos y condiciones del inmueble.



Lo favorable para el organismo es que la renovación del contrato implicó una disminución en el precio de renta, pues de 149 mi pesos mensuales, la cifra disminuyó a 116 mil pesos.



La relación comercial con Sofía Berenice González comenzó con la firma del convenio en junio del 2010.

Jesús Limones Hernández estaba al frente de la ASE en ese entonces. Al necesitar de instalaciones acordó con González rentarle el edificio a 100 mil pesos mensuales, aunque el contrato estipulaba aumentos y consideraciones por la inflación.



Así, para el 2013 la renta ya era de 132 mil 769 pesos y un año después había incrementado a 139 mil 407 pesos.



El contrato terminaba en 2015 y para ese entonces se pagaban 149 mil pesos. Jesús Limones ya no estaba y con la nueva administración, a cargo de Brito Berumen, se negoció una nueva tarifa que quedó en 116 mil pesos. Además, en este nuevo contrato se determinó que la parte arrendadora se hará cargo del mantenimiento de edificio.



En los últimos cuatro años, la plantilla de la ASE no ha superado la barrera de los 240 trabajadores, sin embargo debido a la imposibilidad de contar con un espacio propio ha tenido que continuar con el pago de renta.



Los contralores durante esta etapa han buscado la manera de reducir este gasto, argumentan, sin embargo ha sido imposible debido a las condiciones de independencia gubernamental que tiene que tener cualquier espacio de la auditoría.



