Paga IZAI nuevo impuesto sobre nómina 

Derivado de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público implementadas en la primera sesión de pleno de este año, el IZAI podrá cumplir con el pago contemplado en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y que corresponde al 2.5% de los pagos por salarios y prestaciones, durante el primer trimestre del año.



El impuesto sobre nómina se encuentra establecido en esta Ley desde hace varios años, el cual hasta 2016 solo aplicaba a las empresas privadas, en virtud de las exenciones que se establecían.



Norma Julieta del Río Venegas, explicó que el recorte al presupuesto 2017 afectó a rubros de responsabilidad fiscal y de tecnologías, sin embargo el uso eficiente del gasto público permitirá al Instituto hacer frente a este compromiso cuando menos durante los meses de enero, febrero y marzo.



"De abril en adelante tendremos que ver la posibilidad de una ampliación presupuestal pues viene la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se requiere infraestructura tecnológica, lo cual no fue posible adquirir ante el poco presupuesto otorgado” explicó del Rio Venegas.



ZACATECAS.- Durante sesión extraordinaria de Pleno la Comisionada Presidenta, Norma Julieta del Río Venegas y los Comisionados Raquel Velasco Macías y Antonio de la Torre Dueñas, acordaron aplicar las economías derivadas de la medida de no aumentar salarios de comisionados y directivos para el pago del nuevo impuesto sobre nómina.

