Pagarán $3 millones por los espacios de feria Silvia Vanegas

En conferencia de prensa, el presidente de la asociación, Víctor de Santiago, informó que ayer mismo el primer edil se comunicó con ellos vía telefónica y acodaron que pagarán 3 millones de pesos, por los espacios de la feria en la explanada donde instalarán sus bares.



Manifestó que todavía no se firma el contrato con el municipio, ya que falta precisar algunos puntos, pero confió en que e aclaren.



El empresario estimó que en un par de días se firmará el contrato.



Dijo que es importante que no se pierdan las cosas buenas que se lograron, aun cuando las administraciones cambien, ya que consideran que es importante que el dinero que se paga para una feria genere beneficios para al gente de Jerez.



El primer edil acordó con los empresarios que hasta el año que entra se podrán quedar con las estructuras, con el compromiso de que para que el próximo año la feria sea mejor “y que lo que ya se hizo bien no desmerezca y se mejore”, expresaron.



De Santiago afirmó que existen más espacios para quienes deseen instalarse y se dará prioridad a los jerezanos en todos los aspectos, los pintores, plomeros y todo el personal que se necesite para la instalación de los puestos, así como los meseros entre otros.



