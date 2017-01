Pagarán estudios sobre el tema de los migrantes Isabel Medellín

Con esta acción, precisaron, se formaliza el trabajo conjunto en el financiamiento de líneas de investigación para realizar propuestas con perspectiva de migración y políticas públicas desde la transnacionalidad.



Las autoridades coincidieron en que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un reto de dimensiones inconmensurables, y la defensa de nuestros migrantes no puede ser responsabilidad solo del gobierno, por lo que nuestra universidad y la Fundación para el Desarrollo Sustentable deberán tomar un papel muy activo y determinante para atenuar en el menor tiempo posible las agresiones de que están siendo objeto nuestras comunidades de migrantes y el país.



El secretario general de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, resaltó que ante la situación migratoria que se vislumbra con Trump como presidente de Estados Unidos y la crisis económica en las universidades públicas, este tipo de acuerdos benefician que los académicos puedan realizar propuestas para beneficio de la comunidad migrante.



Añadió que las definiciones de política internacional no están para burlarse sino para analizarse, pero la relación con el país vecino, con quien se han firmado acuerdos por 25 años, está en crisis por lo que, dijo, estamos obligados como académicos y universidades públicas a hacer un esfuerzo para proponer.



