El Runrún: Pagarán impuesto ligas de futbol 

Guillermo Huizar. (Archivo) Alejandro Tello giró la pirinola y en su cara superficial se leyó: "Todos Ponen". Y todos, no sólo las empresas mineras tendrán que poner para rescatar al estado de la miseria. Antes, en los sexenios de Ricardo Monreal, Amalia García y Miguel Alonso, la jugada fue: "Todos Toman". Y el estado quedó como quedó. Así pues, en ese escenario de "Todos Ponen" toca turno a los zares del deporte de barriada. Muchos años, con Javier García, Francisco Cortés y Martín Barraza, los presidentes de ligas ordeñaron la vaca y se bebieron la leche. En esta nueva época deberán entrarle con su cuerno.



Impuesto del 20 por ciento

Las órdenes que dio Tello al Patas Adolfo Márquez Vera fueron precisas. El Incufidez recaudará 20% del dinero que las ligas cobran a los equipos. Y los usuarios de las instalaciones no pagarán a intermediarios. El dinero que reciba el Instituto se destinará al mantenimiento, reparación y dignificación de los espacios deportivos. Cuidará, en especial, que haya alumbrado suficiente, vigilancia e impedirá que los deportistas, al final de los juegos, se embriaguen o hagan desmanes.



Contrapropuesta

Las ligas de futbol hicieron al gobernador Tello y al titular del Incufidez una contrapropuesta. El meollo de la misma plantea “las ligas, clubes y entrenadores independientes de futbol femenil y varonil nos comprometemos a acatar horarios y normas que proponga el instituto para el uso de las canchas de futbol soccer. Por lo anterior proponemos hacer un pago de 100 pesos por partido…”. Y destacan que el Incufidez deberá entregar recibo por cada aportación porque “cuentas claras, amistades largas”.



Apoyo acotado

Difícilmente el gobierno podrá apoyar a Barreteros de Zacatecas en su etapa como finalista de la liga de basquetbol profesional. Y es que el acuerdo del gobernador Alejandro Tello con Jesús de Alba fue exclusivamente para la temporada regular. Quienes saben de estos temas refieren que Tello gestionó patrocinios para Barreteros para solucionar el eterno problema de Jesús para pagar salarios. Empero, ahora que llegaron a los play off su propietario tendrá que arreglárselas solo.



Acusaciones ligeras

De muy poco responsables y ligeras califican funcionarios del gobierno de Miguel Alonso las imputaciones de la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal. Muchas de las observaciones que supuestamente ascienden a 5 mil millones –advierten- corresponden a los sexenios de Amalia García y Ricardo Monreal. Además, de esos 5 mil, 2 mil 500 millones son de observaciones de la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez. Significa que un mismo caso se repite.



Artritis contable

Desafortunadamente –coinciden fiscalistas que trabajaron en las secretarías de Finanzas, Función Pública y Administración con Guillermo Huizar, Fernando Soto, Ernesto Acosta y Roy Barragán - los procesos de la ASE son lentos y tortuosos. Observan en diciembre una obra aprobada en marzo que no se ejecutó porque los recursos llegaron en noviembre. Y dos años después comprueba que la obra se hizo. Y un año más tarde cancela la observación. La ASF –concluyen- padece artritis.



El menos observado

En el ejercicio 2015, cuya cuenta pública Juan Manuel Portal entregó ayer a la Cámara de Diputados, Zacatecas aparece como uno de los estados menos observados. La administración de Miguel Alonso en su penúltimo año salió bien librada. De 12,813 millones de pesos que recibió por la transferencia de recursos federales, sólo fueron observados 638 millones. Y de esa suma, 499 millones corresponden a subejercicio de recursos. Es decir, partidas gastadas a destiempo.



A un purasangre

En Sombrerete hay expectación por el próximo nombramiento del nuevo director del Instituto Tecnológico. Los aspirantes serían el exalcalde de Chalchihuites, Pedro Miranda y el expanista Jaime Viedma Ceceñas. Por lo pronto, el ITSZO está a cargo de Víctor Pérez García. Entre la comunidad académica comentan que Viedma es un aficionado a las carreras de caballos y apostador empedernido. Y temen que de llegar al Tec lo pudiera perder a las patas de un pura sangre.



