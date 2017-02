Palencia salta en defensa de las barras de los equipos mexicanos Excélsior

La gente de Tigres provocó a la de Tiburones, y reaccionan. Antes de saber cómo terminó, hay que ver cómo empezó”, dijo.



“Creo que lo estadios de México, a pesar de este incidente, no creo que sea un parámetro para desaparecer a los grupos de animación. Mi hijo tiene cinco años y siempre va a el estadio, nunca tiene un problema”, reiteró.



El técnico dijo que el anhelo de Pumas es llegar al Mundial de Clubes.

“No es anhelo sólo del equipo, sino de todo el Club Universidad, sino no hubiéramos participado. Esto es un premio a la gran campaña que se hizo en el pasado. Nosotros vamos a luchar por ganar todos los partidos, estamos en Pumas y siempre debe luchar por todo”, comentó.



Ambos equipos llegan tras buenos resultados al duelo, el equipo de Palencia se levantó de una desventaja de tres goles ante Tijuana y logró empatar, al tiempo que Tigres superó sin problemas a los Tiburones Rojos del Veracruz, motivo por el que el partido de esta noche promete emociones.



En la otra llave se enfrentarán Red Bull de Nueva York y Whitecaps, partido programado para iniciar a las 7 de la noche.



En la ronda de cuartos de final los equipos mexicanos son favoritos para lograr meterse a la siguiente fase.



