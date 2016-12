¿Papá de Rubí para alcalde? No es broma, ya lo asesoran Excélsior

Crescencio Ibarra aspira a la presidencia municipal de Villa de Guadalupe; Pedro, el hermano, a la de Charcas; Marco Sifuentes manejará las campañas



Ecos del boom del festejo que catapultó a la familia Ibarra García a los ‘cuernos de la luna’. ¿La política en el futuro de Crescencio? No es algo nuevo para ellos, Beverly -hermana de Rubí- tiene 20 años y es regidora de la localidad, además de seguir cursando estudios universitarios.



Al jefe de la familia más conocida de La Joya se le ha visto cerca de Marco Sifuentes, director de la empresa Merkamorfosis.



¿Quién es Sifuentes? Un consultor en marketing político; su empresa obtuvo el premio Reed Latino al mejor spot de la precampaña “Ya estuvo bueno”, además de crear el mejor eslogan: “Ahora es cuando”.



La relación con el Partido Acción Nacional (PAN) podría ser una de las vías para que Crescencio busque la presidencia municipal de Villa de Guadalupe; mientras que Pedro Ibarra haga lo propio por la municipalidad de Charcas. Con mi amigo don Crescencio Ibarra, el famoso papá de Rubí, a quien le regalaré su campaña a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP y su hermano Pedro, a quien llevaremos a la presidencia municipal de Charcas. Incluye, estrategia, publicidad, branding y social media, con la producción, luego nos acomodamos. En #MKF lo decimos mejor”, publicó en su espacio de Facebook Marco Sifuentes el pasado 26 de diciembre.

En entrevista para el portal Mercado2.0 precisó: Decidimos ofrecerle de manera gratuita los servicios de nuestro despacho de mercadotecnia política, en virtud de que nos enteramos de que el señor tiene una carrera política, su familia también. Nosotros le vamos a regalar esos servicios”.

Y puntualizó: Ya han ocupado cargos públicos, forman parte del Partido Acción Nacional. El PAN tiene sus procesos y decidirá si son sus candidatos, sino, también puede ser la vía independiente. Creo que ellos ya están por encima de los partidos”.



